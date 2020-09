Mourinhove kritike razporeda: Kaj bi vi storili na mojem mestu?

Vse se je sicer začelo z vprašanjem o kapetanu Harryju Kanu, ko je moral Jose Mourinhoodgovoriti, če namerava angleškega reprezentanta odpočiti pred odločilno tekmo v kvalifikacijah za Ligo Evropa. Tottenham mora ta četrtek, 1. oktobra, na svojem stadionu premagati Maccabi iz Haife, saj bo o potniku v skupinski del drugorazrednega evropskega tekmovanja odločala le ena tekma.

A kaj, ko severne Londončane že v torek čaka zvezdniški obračun z mestnim tekmecem Chelseajem v osmini finala ligaškega pokala. Mestni obračuni londonskih rivalov so seveda vedno nekaj posebnega, sploh pa zdaj, ko severnjake vodi Mourinho, ki je po prihodu iz Porta na Stamford Bridgeu postal legenda kluba. Chelsea je vodil v dveh etapah in skupno osvojil tri državne naslove, en pokal FA in tri ligaške pokale, pred obračunom z nekdanjim varovancem Frankom Lampardom, ki je zdaj trener modrih, pa je Portugalec hitel naštevati razloge, zaradi katerih ga poraz na torkovi tekmi ne bi presenetil.

'Se šalite?'

"Če bo Kane počival? Kaj bi vi storili na mojem mestu? Rad bi se boril za pokal Carabao (ligaški pokal, op. a.), a ne vem, če se bom lahko. V četrtek nas čaka tekma, ki nam ne prinaša toliko denarja kot Liga prvakov, a v primeru uvrstitve v skupinski del Lige Evropa bi dobili določen znesek, ki je za naš klub zelo pomemben," je dejal Mourinho.

"Mislite resno ali se šalite? Chelsea je igral v soboto, nedeljo in ponedeljek lahko nameni za počitek, igra v torek in nato spet igra konec tedna. S svojo fantastično ekipo se lahko trener odloči tudi, da ne bo rotiral, saj lahko brez težav igra s tistimi, s katerimi želi,"je nadaljeval.

Sledilo bo še več poškodb

Njegovo razpoloženje je dodatno poslabšal nedavni remi v Premier League z Newcastle Unitedom, ki je na Tottenhamovem stadionu z enajstmetrovko v 97. minuti iztržil remi (1:1), pa tudi težave južnokorejskega napadalca Son-Heung mina.

"Kot veste, če ne upoštevamo minulega četrtka, smo igrali v nedeljo, igramo v torek in igramo v četrtek, nato pa spet v nedeljo. Mislim, da je 'Sonny' (Son, op. a.) samo prvi, sledilo jih bo še več,"je dodal Mourinho.