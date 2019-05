Mourinho kategorično zavrnil možnost vodenja 'stare dame'

Slednje je potrdil kar kontroverzni portugalski nogometni strokovnjak sam, ki je v izjavi za ugledni španski časnik As kategorično zavrnil kakršnokoli možnost vodenja 'stare dame' v prihodnji sezoni.



"Pred leti sem v Milanu spisal lepo zgodbo v uspehu, na kateri ne bi želel pustiti niti enega samega črnega madeža. Če so se pri Juventusu resnično zanimali za moje trenerske usluge, lahko rečem le, da sem počaščen. In nič drugega. Še vedno živim v Londonu in uživam," je v svojem slogu dejal Jose Mourinho, ki je v zadnjih petih mesecih, odkar je brez službe, zavrnil že lepo število donosnih ponudb z Otoka, Italije in Kitajske.