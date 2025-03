Mourinho med dolgovezenjem novinarja skoraj zaspal

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zvezdniški Fenerbahče ima pred povratnim srečanjem v Glasgowu majhne možnosti za napredovanje med osem najboljših ekip Lige Evropa. Rangersi so slavili s 3:1, pri čemer jim je VAR dva zadetka še razveljavil. Obramba Fenerbahčeja je bila celotno tekmo "na prepihu", zaradi česar je eden od turških novinarjev Joseja Mourinha po tekmi vprašal, ali je bila to posledica taktičnih sprememb v zadnji vrsti.

Pri vprašanju v turščini si je vzel kar nekaj časa za podrobno razglabljanje o taktiki, zaradi česar se je Mourinho začel dolgočasiti. Portugalec je moral nato še počakati na prevod klubskega predstavnika za stike z javnostmi, nato pa odgovoril: "To je preveč za mojo glavo. Preveč izčrpan sem, da bi po 90 minutah poslušal tole. Ja, ja. Odigrali smo 18 tekem in niti ene izgubili. Sedaj izgubimo eno in ... uf."

Komično situacijo, podobnih je Mourinho v svoji trenerski karieri zakuhal že nešteto, si lahko pogledate v zgornjem video posnetku.

Če Fenerbahčeju prihodnji teden ne bo uspelo pripraviti velikega preobrata v Glasgowu, se bo moral velikan iz azijskega dela Istanbula popolnoma osredotočiti na domače prvenstvo, kjer trenutno zaseda drugo mesto. Večni tekmec Galatasaray ima po 25 krogih štiri točke prednosti.