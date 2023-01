Mourinho na klopi Brazilije? Vprašal me je, če bi bil njegov pomočnik

A vse skupaj se je končalo klavrno, z bolečim izpadom proti Hrvaški v četrtfinalu. " Tite je že pred začetkom svetovnega prvenstva napovedal svojo upokojitev in to ne glede na rezultat v Katarju ," sporoča brazilski A Globo , ki veselo piše, da naj bi bil prvi med kandidati za njegovega naslednika nihče drug kot Jose Mourinho . " Želja brazilske zveze je jasna. Na vsak način si želi Portugalca Mourinha. Z njim bi lahko naredili ta korak naprej, razmišljajo odgovorni na zvezi. Ljubezen je obojestranska, toda Mourinho je še trener Rome in ne misli kar tako oditi. Na dveh stolčkih pa gotovo ne bo sedel ," še pišejo brazilski mediji, ki informacijo krepijo z izjavo nekdanjega brazilskega reprezentanta Carlosa Alberta .

"Bom povsem neposreden. Mourinho bo najverjetneje novi selektor Brazilije. To je informacija, za katero stojim. Ne samo to, vprašal me je, če bi želel postati njegov pomočnik. Toliko o tem," je bil v izjavi za Mundo GV direkten Carlos Alberto, ki je leta 2004 s Portom osvojil laskavo Ligo prvakov. "Jose Mourinho ima z Romo pogodbo še leto in pol. Rimljani se mu gotovo ne bodo odrekli. Tudi o dvojni funkciji ne želijo slišati," pa sporoča Corriere Dello Sport, ki bolj kot brazilsko selektorsko klop Mourinhu napoveduje prevzem portugalske reprezentance. "To je njegova življenjska želja. Večkrat je omenil, da bo nekoč vodil portugalsko reprezentanco in to naj bi bila krona njegove kariere. Kot je sam dejal, bo to tudi njegova poslednja trenerska destinacija," končuje Corriere Dello Sport.