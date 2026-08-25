Mourinho na novinarski konferenci 'grozil' novinarju

V svojem prvem obdobju na madridski klopi, med letoma 2010 in 2013, se je Jose Mourinho "proslavil" z odnosom do novinarjev. Njegovi izpadi so nenehno polnili časnike na Iberskem polotoku, marsikdo pa se z njimi seveda ni strinjal. Velikokrat je obračunaval s posameznimi novinarji, za katere je bil prepričan, da mu namenoma mečejo polena pod noge. Zadnje srečanje s sedmo silo pa je zaznamoval z nekaj humorja, s katerim je navdušil vse navzoče.

Pred srečanjem z Real Sociedadom mu je radijski novinar, ki dela za postajo COPE razkril, da ima vire, ki mu razkrivajo stanje v slačilnici belega baleta. Mourinho mu je po koncu konference v šali dejal: "Imaš veliko notranjih virov. Zaenkrat sicer lepo pišeš o meni, a če se to spremeni, se me pazi. Dobil te bom." Portugalec seveda ni mislil resno, omenjeni novinar pa je vse skupaj sprejel z nasmeškom.