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Nogomet

Mourinho na novinarski konferenci 'grozil' novinarju

Madrid, 25. 08. 2026 17.18 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Jose Mourinho

Jose Mourinho je uspešno prestal svoj drugi ognjeni krst na klopi madridskega Reala in na težkem gostovanju v Kataloniji pri Espanyolu skupaj z varovanci prišel do vseh treh točk. Portugalec je v špansko prvenstvo vnesel nov zvezdniški veter, kar kaže tudi zadnja novinarska konferenca, na kateri je šaljivo zagrozil predstavniku sedme sile.

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V svojem prvem obdobju na madridski klopi, med letoma 2010 in 2013, se je Jose Mourinho "proslavil" z odnosom do novinarjev. Njegovi izpadi so nenehno polnili časnike na Iberskem polotoku, marsikdo pa se z njimi seveda ni strinjal. Velikokrat je obračunaval s posameznimi novinarji, za katere je bil prepričan, da mu namenoma mečejo polena pod noge. Zadnje srečanje s sedmo silo pa je zaznamoval z nekaj humorja, s katerim je navdušil vse navzoče.

Pred srečanjem z Real Sociedadom mu je radijski novinar, ki dela za postajo COPE razkril, da ima vire, ki mu razkrivajo stanje v slačilnici belega baleta. Mourinho mu je po koncu konference v šali dejal: "Imaš veliko notranjih virov. Zaenkrat sicer lepo pišeš o meni, a če se to spremeni, se me pazi. Dobil te bom." Portugalec seveda ni mislil resno, omenjeni novinar pa je vse skupaj sprejel z nasmeškom.

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