Mourinho na udaru: 40 milijonov bi Tottenham stala zgolj odpravnina

Britanski dnevnik Mirrorje naštel imena petih trenerjev, ki naj bi se znašli na seznamu kandidatov za zamenjavo Joseja Mourinha. Sloviti Portugalec je sredi tedna v Zagrebu preživel eno najtemačnejših noči v trenerski karieri in s svojimi varovanci zapravil prednost z 2:0 s prve tekme osmine finala Lige Evropa ter na koncu proti Dinamu klonil z 0:3. Glede na to, da je bila Liga Evropa velika želja vodstva Tottenhama, saj končna zmaga prinaša uvrstitev v naslednjo sezono Lige prvakov, se je Mourinho hitro znašel na udaru kritik. Neuvrstitev v najelitnejše klubsko tekmovanje na svetu seveda pomeni tudi še večjo finančno "luknjo", v kateri so se Londončani znašli zaradi gradnje novega stadiona in seveda posledic pandemije.

Kdo bi ga lahko zamenjal? Mirroromenja starega znanca angleškega nogometa Rafaela Beniteza, ki je po vodenju Liverpoola, Chelseaja in Newcastle Uniteda nazadnje deloval na Kitajskem. Na seznamu kandidatov prvega moža Tottenhama Daniela Levyjanaj bi bili še trener Leicester Cityja in nekdanji Mourinhov "sodelavec" pri Chelseaju, Brendan Rodgers, trener Southamptona Ralph Hasenhüttl, trener RB Leipziga Julian Nagelsmann in že dlje časa brezposelni Massimiliano Allegri.

Spet 'ribarjenje' v Southamptonu?

Allegri je leta 2019 zapustil Juventus, že večkrat pa so ga povezovali s prihodom na Otok (najpogosteje z velikim londonskim tekmecem Tottenhama, Arsenalom). Nedavno naj bi končal z učenjem angleščine. Če bi Tottenham spet "ribaril" v Southamptonu, bi na nek način ponovil zgodbo z Mauriciem Pochettinom, ki je prav z južne angleške obale prišel v severni London in nanizal nekaj odmevnih rezultatov, predlani pa s Tottenhamom tudi prvič v zgodovini igral v finalu Lige prvakov. Odpuščen je bil nekaj mesecev kasneje. A več bo verjetno znanega po naslednji ligaški tekmi Tottenhama, ki za Mourinha in varovance še zdaleč ne bo lahka, saj se bodo udarili s sosedom z lestvice Aston Villo.

Po poročanju madridskega dnevnika AS, ki se sklicuje na informacije v otoških medijih, je glavna ovira za prekinitev sodelovanja z Mourinhom njegova visoka plača (19 milijonov evrov), ki je na ravni najbolje plačanih posameznikov tekmovanja Josepa Guardiole in Jürgna Kloppa. Ob podpisu pogodbe s Tottenham v pogodbo niso vstavili nobene klavzule, zato bi morali Londončani svojemu trenerju izplačati okoli 40 milijonov odpravnine za nekaj več kot dveletno pogodbo, ki ga še veže na skrajni sever metropole.

ASdodaja, da Mourinho tako kot ob koncu sodelovanja z Manchester Unitedom, Chelseajem in Real Madridom ne bo pristal na sporazumno prekinitev pogodbe, Levyju pa se po besedah madridskega dnevnika obetajo velike težave.