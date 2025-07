Mourinho nad Guardiolo: Če trener umre s svojo taktiko, je neumen

Legendarni nogometni strateg in trenutni trener Fenerbahčeja Jose Mourinho je za portugalsko televizijo Canal 11 strnil misli o trenutnem dogajanju v nogometnem svetu. Letos ga je navdušil zlasti PSG, njihovo slavje v Ligi prvakov pa ga je spomnilo na njegov uspeh leta 2010, ko je evropsko krono osvojil z milanskim Interjem.

"Mislim, da je bil veliki zmagovalec letošnje sezone PSG, ne zaradi tega, kar so storili v domačem prvenstvu, ker tam vedno zmagajo, toda zaradi tega, da so osvojili Ligo prvakov, in v kakšnem slogu jim je to uspelo, še zlasti potem, ko so ostali brez Kyliana Mbappeja. To me spominja na sezono, ko sem jaz osvojil Ligo prvakov z Interjem iz Milana brez Zlatana Ibrahimovića. On je šel k Barceloni in na koncu smo mi osvojili naslov, on pa ne," je dejal Portugalec.