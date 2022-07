Mourinho navdušil z novo tetovažo, ki jo lahko ima samo on

"The Special One" je preživel nekaj precej turbulentnih sezon, po tem ko je zapustil klop Manchester Uniteda in Tottenhama, vendar je svojo staro slavo znova ujel v Rimu. Tudi klub ni bil v zavidljivem položaju. Toda Portugalcu je uspel velik dosežek, popeljal jih je do evropskega odličja. Jose Mourinho velja za serijskega zmagovalca in to je znova dokazal. Vse skupaj pa je sedaj obeležil še s posebno tetovažo, ki je, kot pravi, unikatna. Še vedno sicer ni objavil fotografije tetovaže, verjetno zato, ker se še ni popolnoma zacelila, je pa na svojem Instagramu razkril njen dizajn.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke "Želel sem nekaj edinstvenega in sem tudi edini, ki mi je to uspelo," je povedal portugalski trener. Pred dnevi je bil namreč opažen na Portugalskem, še posebej pa je izstopal povoj na njegovi desni rami. Nato je sam razkril skrivnost, in sicer kar na družbenih omrežjih. Na svojem Instagramovem profilu je namreč objavil sliko, ki ponazarja njegovo novo tetovažo. Gre za tatu, ki si ga je naredil v čast evropskim naslovom, ki jih je osvojil. "To je moj novi tatu. Za to dejanje sem se odločil zaradi vas, prebivalcev Rima in vašega neizmernega veselja. Zato sem si omislil nekaj posebnega, kar bi počastilo vse klube, v katerih sem zmagoval na evropskih tekmovanjih. Hkrati sem želel, da bi bila tetovaža edinstvena, kajti sem edini, ki si lahko omisli takšen tatu," je zapisal ob dizajnu. icon-expand Jose Mourinho poljublja pokal za zmagovalca Konferenčne lige FOTO: AP Čeprav sveža pridobitev na njegovi roki še ni vidna, naj bi vključevala naslov v Ligi prvakov, ki ga je osvojil s Portom leta 2004 ter Interjem leta 2010. Leta 2003 je s Portom osvojil tudi Ligo Evropa, leta 2017 pa mu je to uspelo z Manchester Unitedom. V letošnjem letu se je edinstveni Portugalec veselil naslova v novoustanovljeni Konferenčni ligi. Roma je bila boljša od Feyenoorda.