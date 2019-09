Mourinho: Ne bi se rad vrnil v Real, saj ta že ima trenerja

Stolček naj bi se po visokem porazu Reala v Parizu (0:3) že tresel Zinedinu Zidanu in ko se išče trener Reala, se vedno omenja tudi Joseja Mourinha. "Real je tretji na lestvici, kajne? In blizu prvemu. Ne gre mu tako zelo slabo. Če gledamo pragmatično, če se osredotočamo na lestvico, je povsem v igri. Zdaj igra s Sevillo in če zmaga, jo bo prehitel. Barcelona je zadaj, Atletico, je le točko pred njim," je domnevno kritično stanje v Real Madridu skušal umiriti Mourinho, sicer nekdanji trener Reala, s katerim pa mu ni uspelo osvojiti tako želene Lige prvakov.

Do Zidana, ki je galaktike popeljal do neverjetnih treh zaporednih lovorik Lige prvakov, goji posebno spoštovanje. "Zidane je eden naših in vse nas boli, ko našim ekipam ne gre dobro. S tem je treba živeti. Zidane je v nogometu celo življenje in ve, kako je," je v pogovoru za španski Cuatroše razložil Mourinho. "Jaz sem izven. Jaz ne netim ognja. Rad bi videl, da bi stvari potekale dobro, da bi se vse uredilo," je bil jasen 'The Special One'.

"Madrid, Barcelona, Atletico, Manchester ali Chelsea … Ko so pričakovanja visoka, je težko in kruto. Zato se govori, da nekateri nogometaši in trenerji v takih klubih, kot so omenjeni, ne razvijejo vsega svojega potenciala, saj je za to potrebno več kot talent, treba je imeti posebno osebnost," je kritične situacije ta hip opisal Mourinho. Karizmatični Portugalec sicer poudarja, da se mu na klop ne mudi. "Bo, ko bo. V nedeljo delam na Skyju, ko igra Chelsea. To delam enkrat na mesec, nočem biti vpet v delo vse dni. Zabavam se, saj lahko prikažem drugačno perspektivo, ker sem v preteklosti bil na klopi. Zdaj se učim nemško, če bom kdaj treniral v Nemčiji ali pa bom znanje uporabil na kakšni tekmi Lige prvakov. To bo moj šesti jezik," je še priznal Mourinho.