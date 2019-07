Mourinho ne more uživati v poletju: Pogrešam nogomet, v meni je ogenj

Jose Mourinho je vse od lanskega decembra, ko so ga odslovili pri Manchester Unitedu, brez službe, kot pravi mu ponudb za delo ni manjkalo, a novega izziva še ni sprejel, ker na njegova vrata še ni potrkal pravi delodajalec."Moram biti potrpežljiv in počakati na pravo ponudbo. In prava je tista ponudba, ki ustreza mojim dimenzijam vodenja. Moram biti potrpežljiv. In to je najtežja stvar, saj imam impulze, ko si rečem, da bom šel, nato pa si rečem: 'Ne, ne morem iti, moram počakati na pravo ponudbo,'"je v rojstnem mestu Setubal v intervjuju za SkySportspovedal Mourinho.

Priznal je, da se uči nemško, a ne zaradi tega, ker bi nanj čakal klub iz nemške Bundeslige. "To je težek jezik, človek. Res je težek. Za Portugalca je učenje španščine, italijanščine preprosto in enostavno. Francoščina in angleščina tudi nista težavna, nemščina pa je težka. Ko se vrnem v London septembra, bom na tečaju dva do trikrat na teden, da poskusim, toda iskreno ne razmišljam o tem, da bi odšel v Bundesligo. Noben klub ne čaka name, nihče ni potrkal na moja vrata. To je zgolj moja odločitev: nemščina ali ruščina. Rad se učim, rad imam določene cilje. Poskusil bom, vsaj osnovne stvari," je razkril nekdanji strateg Manchester Uniteda, Chelseaja in Real Madrida.

Reprezentanca ga zaenkrat ne mika

Pojasnil je, da ga zaenkrat vodenje reprezentance zaenkrat še ne mika, saj je premalo razgibano, ne izključuje pa tega izziva v daljni prihodnosti. Še posebej, če bo to portugalska reprezentanca. "Mogoče, ampak ne vem: ena tekma na mesec, veliko pisarniškega dela, malo zelenice, malo tekem. Čakati dve leti na novo tekmovanje. Ne vem, še vedno to ni zame, a kdo ve, mogoče nekega dne. Če ne s Portugalsko, mogoče s kakšno drugo državo. Ko sem na prvenstvih, ko grem na Euro oz. na SP, ko sem v središču dogajanja, dobim občutek, da si tega nekoč želim. Nekega dne si to želim občutiti, želim to doživeti. Toda potem ko razmišljam, to ni služba zame. Toda mogoče nekega dne. Če bo to Portugalska, bom na to zelo ponosen," je razložil 'The Special One'. Ta ne skriva tega, da si želi delovati v petih najmočnejših ligah na svetu (angleška, španska, nemška, italijanska, francoska). "Vse ostalo ni zame. Mogoče če mi rečete, da je nek klub treba pripeljati na višjo raven znotraj države, mogoče, kdo ve, toda moj fokus je na največjih ligah," je priznal Mourinho, ki pravi, da zelo težko reče 'ne'. "Reci 'ne' je zelo težko. Če rečem 'ne', je zato, ker to ni dovolj velik izziv, kot bi si ga sam želel. Toda z vsem spoštovanjem do klubov in možnosti, ki sem jih imel, mislim, da imam pravico, da izbiram ljudi, ki so 'Mourinhista'. Mourinhista je nekdo, ki je navijač. Mourinhista me želijo tam, kjer pripadam," je zaključil 56-letni Portugalec.