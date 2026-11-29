Madridčani so si ob koncu tekme z Alavesom želeli in obetali enajstmetrovko zaradi domnevnega prekrška nad Judom Bellinghamom. Dobili pa so vse prej kot to. Glavni delilec pravice Cesar Soto Grando je po ogledu posnetka namreč ocenil, da si je želel Anglež izsiliti najstrožjo kazen in mu je namenil drugi rumeni karton. Sledil je bes domače ekipe, ki se je prenesel tudi na novinarsko konferenco po srečanju.

V glavni vlogi je bil znova Jose Mourinho, ki je na svoj način pokomentiral sojenje. "Ne želim trditi, da smo izgubili zaradi sojenja, ampak ... Ta sodnik je pred dvema letoma izključil Viniciusa, prejšnje leto Mbappeja, tokrat Bellinghama. Kdo bo naslednji? Morda Courtois? Zelo rad pokaže svojo moč, tako da se znese nad igralci. Bellingham je prepričan, da je šlo za enajstmetrovko," je pred mediji povedal Mourinho.