Mourinho ni več trener Fenerbahčeja

"Razšli smo se z Josejem Mourinhom , ki je bil glavni trener naše profesionalne A-ekipe od sezone 2024/25. Zahvaljujemo se mu za ves trud, ki ga je vložil za našo ekipo, in mu želimo uspeh v nadaljnji karieri," so sporočili iz kluba.

Nekdanji trener Chelseaja, Real Madrida, Interja Milana, Manchester Uniteda, Tottenhama Hotspurja in Rome, ki je v istanbulski klub prišel junija 2024, je kanarčke v prejšnji sezoni popeljal na drugo mesto v ligi za Galatasarayem, a jim ni uspelo prekiniti suše pri zasledovanju naslova.

Zadnji naslov prvaka turške lige, od skupno 19, ima Fenerbahče iz sezone 2013/14. Dvainšestdesetletni strateg je v času svojega bivanja v Istanbulu doživel več neuspehov. Aprila je po porazu v četrtfinalu turškega pokala na tekmi proti mestnemu tekmecu Galatasarayu zgrabil trenerja Okana Buruka za obraz in ga povlekel za nos.