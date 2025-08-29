Svetli način
Nogomet

Mourinho ni več trener Fenerbahčeja

Carigrad, 29. 08. 2025 11.03 | Posodobljeno pred 44 minutami

STA , A.V.
7

Sloviti portugalski nogometni strokovnjak Jose Mourinho ni več trener Fenerbahčeja. Pri turškem nogometnem velikanu so na spletni strani potrdili, da so zaključili sodelovanje z Mourinhom, dva dni po tem, ko je Benfica klub iz Istanbula izločila iz končnice kvalifikacij za ligo prvakov.

"Razšli smo se z Josejem Mourinhom, ki je bil glavni trener naše profesionalne A-ekipe od sezone 2024/25. Zahvaljujemo se mu za ves trud, ki ga je vložil za našo ekipo, in mu želimo uspeh v nadaljnji karieri," so sporočili iz kluba.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nekdanji trener Chelseaja, Real Madrida, Interja Milana, Manchester Uniteda, Tottenhama Hotspurja in Rome, ki je v istanbulski klub prišel junija 2024, je kanarčke v prejšnji sezoni popeljal na drugo mesto v ligi za Galatasarayem, a jim ni uspelo prekiniti suše pri zasledovanju naslova.

Zadnji naslov prvaka turške lige, od skupno 19, ima Fenerbahče iz sezone 2013/14. Dvainšestdesetletni strateg je v času svojega bivanja v Istanbulu doživel več neuspehov. Aprila je po porazu v četrtfinalu turškega pokala na tekmi proti mestnemu tekmecu Galatasarayu zgrabil trenerja Okana Buruka za obraz in ga povlekel za nos.

KOMENTARJI (7)

cripstoned
29. 08. 2025 11.40
+0
Kaksen kralj ...izpadel iz lige prvakov zato pa prejel 15mio.€...hahahhaha..zdaj pa mirne duse lahko prevzame klub ki igra v ligi prvakov ker uefa ne omejuje trenerjev pac pa samo igralce...njegova naslednja postaja, najbolj se omenja anglija in newcastle..
2 2
Loptass
29. 08. 2025 11.50
Res mores bit kralj ja, da te vrzejo v cisto vsakem klubu. In to ne vec top, temvec neki manjsi klubi. Ker top klub ga vec ne povoha.
0 0
supergigi
29. 08. 2025 11.40
+0
Javi naj se Olimpiji, bi ga verjetno z veseljem vzeli.
1 1
Luigi Taveri II.
29. 08. 2025 11.10
+2
Edini trener, ki je zaslužil več s prekinitvami pogodb kot s čimerkoli drugim?
4 2
Vladimir.Krutov
29. 08. 2025 11.33
+0
In to precej več....luzer...
2 2
Loptass
29. 08. 2025 11.37
-2
Antipatičen, precenjen, jokavi…..
1 3
cripstoned
29. 08. 2025 11.41
+1
Luzer je samo za fencke sodniske varcelone ker vam je ugasnil tikatako...luzer je pepcek...hocete nocete tako pac je..
2 1
