Mourinho: Noben nogometaš ni večji od kluba

Druga polovica septembra ni bila pisana na kožo rdečim vragom, ki so na zadnji ligaški tekmi pred domačimi navijači zgolj remizirali z Wolvesom (1:1), le tri dni kasneje pa v Carabao Cup morali priznati poraz drugoligašu Derby Countyju (2:3), pod vodstvom Franka Lamparda . Po izenačenju na Old Traffordu se je oglasil Paul Pogba , ki je razkril, da se ne strinja z obrambno naravnano taktiko Joseja Mourinha , Portugalec pa je sprejel odločitev, da Francoz ne bo več drugi kapetan.

Mourinho: "Manchester United je večji od vsakogar in jaz moram braniti to miselnost."

Nekaj olja na ogenj je na enem izmed zadnjih treningov prilil še prepir med obema akterjema, ki so ga ujele tudi kamere. Novinarje je tako seveda zanimalo, o čem je tekla beseda. "Trening je bil odprt za javnost. Imeli ste svoje kamere, potencial, da ujamete nekaj besed. Morda morate ta potencial spremeniti, če želite izvedeti več, saj sam situacije ne bom komentiral. To je bil zaupen pogovor," je pojasnil Mourinho in dejal, da je podrobnosti svoje odločitve o kapetanskem nazivu pojasnil ekipi in Paulu, ki se jih poteza strokovnega štaba tudi tiče.

"V torek, sredo, četrtek in petek nihče ni treniral bolje od njega. Nekateri so bili prav tako dobri, a nihče boljši. Jutri bo igral. Konec zgodbe," je bil jasen Mourinho. Poudaril je, da je odnos med njim in Pogbajem povsem dober ter zagotovil, da je francoski reprezentant v klubu povsem enakopraven ostalim.

"Je igralec, kot vsi drugi. Noben igralec ni večji od kluba. Če sem zadovoljen z njegovo igro, igra, drugače ne. Ta teden sem zadovoljen z njegovim delom, zelo zadovoljen. Ekipa potrebuje dobre igralce, igralce z osebnostjo za igro. On to ima, zato bo jutri igral. Edina stvar, ki me skrbi so vaša vprašanja, saj niso povezana z jutrišnjo tekmo," je v svojem značilnem slogu zaključil portugalski nogometni strokovnjak.