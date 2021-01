Mourinho o odnosu s Kloppom: Nisem njegov prijatelj

Jose Mourinho in Jürgen Klopp (oba na fotografiji) po zadnjem medsebojnem obračunu decembra v Liverpoolu, kjer so bili rdeči od Tottenhama boljši z 2:1.

Še ko je bil Jürgen Klopptrener Borussie iz Dortmunda, je bilo moč v izjavah nemškega stratega in Joseja Mourinha, ki je takrat vodil Real Madrid, zaznati veliko mero medsebojne naklonjenosti. Ne nazadnje sta njuna kluba odigrala tudi izjemen polfinalni obračun v Ligi prvakov – Robert Lewandowskije na prvem obračunu v Dortmundu leta 2013 zabil kar štiri gole Realu (4:1), ki je nato v svojem slogu skoraj uprizoril epski preobrat v Madridu, a ostal pred vrati raja.

To je bila zadnja sezona za Mourinha v Madridu, preden se je vrinil na Otok kot trener Chelseaja. S Kloppom se vse od Nemčevega prihoda v Liverpool veliko pogosteje srečujeta, Portugalec je Nemca v Angliji pričakal kot trener londonskih modrih, nato pa prevzel tudi vajeti pri največjem tekmecu Liverpoola, Manchester Unitedu. Morda je prav to obdobje v taboru "rdečih vragov" ohladilo njun odnos, ki pa ni najboljši niti po Mourinhovi selitvi k Tottenhamu.

Samo on vedno plača ceno

Mourinho se je samo v zadnjih mesecih že nekajkrat ostro lotil Kloppa, denimo zaradi njegove zmage na podelitvi nagrad Mednarodne nogometne zveze (Fifa), ko so trenerja rdečih izbrali za trenerja leta kljub trofejni sezoni Bayerna in njegovega rojaka Hansa-Dieterja Flicka. Veliko pripomb je imel nad obnašanjem Kloppa in njegovih sodelavcev Mourinho tudi po decembrskem obračunu v prvenstvu na Anfieldu, kjer je z 2:1 slavil Liverpool.

"Lahko rečem le to, da sem vedno plačal ceno, ko se nisem lepo obnašal," je pred tokratnim dvobojem v Londonu dejal Mourinho, ko se je spomnil številnih kazni, ki mu jih je poleg sodnikov tudi naknadno izreklo vodstvo Angleške nogometne zveze."Ceno sem plačal na dva načina: tako, da sem gledal tekme po televiziji v slačilnici, in s plačevanjem visokih kazni. Imam pa občutek, da se drugim fantom ne godi enako. Njim se ne godi enako,"je dodal.

'Začutil sem, da moram spremeniti svoje obnašanje. Za ostale pa ne morem govoriti'

Mourinho je še zatrdil, da občuduje trenerja branilcev državnega naslova, ki so leta 2019 osvojili tudi naslov v Ligi prvakov, a je pristavil, da Nemca preprosto ne pozna dovolj, da bi ga lahko štel med svoje prijatelje.

"Nisem Jürgenov prijatelj, ker nikoli nisem preživljal časa z njim," je o pet let mlajšemu kolegu dodal 58-letni Mourinho. "Nuno Espirito Santo (trener Wolverhamptona, op. a.) je bil moj igralec, Brendan Rodgers (trener Leicester Cityja, op. a.) je delal v istem klubu kot jaz nekaj let. Ko poznaš osebo, no, takrat lahko rečeš: 'Všeč mi je, on je moj prijatelj!' Ali pa: 'Ni mi všeč, on ni moj prijatelj!' Z Jürgenom sva skupaj pet minut pred tekmo in pet minut po tekmi,"je še povedal.

"O Jürgenu lahko rečem, da je kolega, ki ga spoštujem, in z njim nimam nikakršnih težav. Verjamem pa, da enako meni tudi on. Nikakršnih težav ni. Mirnejši ko sem, bolje lahko 'berem' tekmo. Začutil sem, da moram spremeniti svoje obnašanje. Za ostale pa ne morem govoriti,"je sklenil Mourinho.