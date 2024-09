Mourinho o Osimhenu: Ne maram njegovega obnašanja

Mestni turški dvoboj med Fenerbahčejem in Galatasarayjem bo v letošnji sezoni zagotovo dobil novo poglavje. Strast, ki presega okvirje nogometne igre, je za Istanbul dobra znana, toda vse skupaj se bo s prihodom velikih nogometnih imen le še razplamenelo. Tesna sovražnika, ki tekmujeta za prevlado tako v Istanbulu kot v celotni državi, sta dobila nov tekmovalni zagon. Na klop prvih se je sedaj usedel kontroverzni portugalski trener Jose Mourinho , v svojo ekipo pa so nasprotniki zvabili Victorja Osimhena , ki je tam na posoji iz Napolija. To se je sicer dogodilo po pravi drami, ko je nogometaš najprej zavrnil bogate Savdijce in se nato tudi sprl s klubom iz Neaplja. Bil je odstranjen iz prve ekipe, ki ga je nato poslala na posojo v Turčijo. Drama pa tu naj še ne bi bila končana, saj njegova pogodba z Galatasarayjem vključuje klavzulo, ki mu bo omogočila, da zapusti Istanbul, če ga januarja pokliče eden od najboljših 10 klubov, ki naj bi jih sam navedel.

Zdi se, da je vse skupaj dobra napoved za razvoj nogometa v Turčiji tako na kot tudi izven zelene površine, z njunim prihodom pa bo kakovost in raven turške lige v letošnji sezoni zagotovo le zrasla. Kot vemo, je Mourinho dobro znan po tem, da ne varčuje z besedami, zato je o Nigerijcu povedal še, da se je z njim sicer vedno dobro razumel, toda: "Preveč je agresiven. Vsakič, ko smo igrali proti njim, sem se z njim pogovoril. Ker mi ni bilo všeč njegovo vedenje. Ne more se zgoditi, da se takšen igralec tako razmetava." Stara znanca italijanskega prvenstva, Portugalec je namreč sedel na klopi Rome, bosta imela torej še veliko priložnosti za medsebojne pogovore. Pred časom je bilo nekako tako: "Nazadnje, ko smo igrali z Romo proti Napoliju, sem se z njim pogovarjal in mu rekel: poglej, ti si eden od dveh najboljših afriških igralcev. To sta ti in Mo (Salah). V preteklosti so bili to Didier Drogba, Samuel Eto'o, George Weah, ne moreš se tako obnašati."