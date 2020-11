Balov gol razveselil Mourinha, ki je takoj zbodel Madridčane

Gareth Baleje prinesel zmago Tottenhamu in se ob tem razveselil še odločilnega zadetka, svojega prvega za klub, ki ga je leta 2013 zapustil z najdražjim prestopom do takrat. Po povratku v London iz vrst madridskega Reala, kjer je bil pogosto na udaru kritik s strani medijev in tudi kluba (predvsem v režiji trenerja Zinedina Zidana), njegove nastope v Madridu še vedno spremljajo zelo podrobno, saj sta kluba za zdaj dogovorjena zgolj za enoletno izposojo, Valižana pa pogodba na Real veže do konca sezone 2021/22.

Z Madridčani je osvojil kar štiri naslove v Ligi prvakov in dva v španskem prvenstvu, zaradi domnevne brezbrižnosti, neznanja španskega jezika in številnih poškodb pa je bil pogosto grešni kozel za Realove neuspehe. A v Joseju Mourinhu, nekdanjemu trenerju Reala, si je ob povratku v severni London očitno našel velikega zveznika.

Komaj čakal, da bo lahko pregledal madridske spletne strani

"Vesel sem zanj, ker si je zaslužil gol. Ko bom imel pet minut, bom šel na Safari (spletni brskalnik, op. a.) pogledat, kaj imajo o tem povedati madridske spletne strani," je po tekmi dejal Mourinho. "Ve, da nam je mar zanj, mi pa vemo, da mu je mar za nas, za ekipo in za klub, Spurse. Popolnoma se ujame z nami, zelo je miren in inteligenten ter ima zelo dober občutek. Prej se je počutil slabo, ker je bil trenažni proces težak, njegovo telo pa je malce trpelo, a nudili smo mu tisto, kar je potreboval. Nudili smo mu vso pomoč: športno znanost, zdravstveno oskrbo, moje pomočnike in druge igralce, zato sem zelo zadovoljen, ker je dosegel ta zmagoviti gol."

Mourinho pred tekmama z Ludogorcem v Ligi Evropa in West Bromwich Albionom v Premier League sicer opozarja, da eden najslavnejših produktov nogometne šole Southamptona še ni pripravljen za največje napore.

"V svojih nogah še nima 90 minut tekme Premier League, zato bomo v podporo njegovemu trenažnemu procesu uporabili Ligo Evropa,"je dodal Mourinho."Morda bomo uporabili tudi nekaj tekem v Premier League, ko se bomo odločili, ali bo igral ali ne, seveda pa bi bila zanj običajna težnja postati boljši in boljši. V četrtek bo (proti Ludugorcu, op. a.) spet začel, čeprav gre za tekmo Lige Evropa, pa je intenzivnost drugačna kot v Premier League. V igri ga ne bom pustil 90 minut. Vedno bom tako pazil nanj, dokler ne bomo čutili, da je pripravljen. Danes pa je pokazal izvrsten karakter, izvrsten vpliv je imel na igro, za nas je to zelo pomemben gol."