Mourinho: Obljubim lahko strast do svoje službe in kluba

"Kaj lahko obljubim? Strast – do svoje službe in kluba," je v pogovoru za klubsko televizijo povedal Jose Mourinho, stari znanec otoškega nogometa, potem ko je tam že vodil ekipi Chelseaja in Manchester Uniteda. "Privilegij je, ko gre trener v klub in čuti veselje zaradi igralcev, ki jih bo imel na razpolago," je še pred prvim uradnim dnevom v pisarni na dušo igralcev pihal Portugalec. "To niso besede trenutka. To niso besede mene kot trenerja Tottenhama. To so besede, ki sem jih zadnja leta ponavljal tudi kot nasprotnik," je še pojasnil Mourinho. "Igrati proti Tottenhamu na White Hart Linu je bilo vedno zahtevno, toda lepo. To je eden od stadionov, kamor sem šel s strastjo in spoštovanjem. Vedno sem govoril o potencialu kluba, vedno sem govoril o kakovosti nogometašev. Zares mi je všeč zasedba," je dodal 56-letnik iz Setubala.