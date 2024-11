Mourinho odgovoril na govorice, ki Ronalda povezujejo s Fenerbahčejem

Mediji so poročali, da naj bi Jose Mourinho kontaktiral Cristiana Ronalda in ga po izteku pogodbe z Al Nassrom (30. junij 2025) povabil v Fenerbahče. Portugalski golgeter naj bi bil odprt za povratek v Evropo, toda zdi se, da ponovno sodelovanje Ronalda in Mourinha ni izvedljivo.

Trener Fenerja se je namreč odzval na namigovanja in jih odločno zavrnil. "Novice o Cristianu Ronaldu in Fenerbahčeju so smešne. Cristiano lahko pride v Carigrad na kosilo, saj mu je to na pol poti med Savdsko Arabijo in Portugalsko. Mogoče pa bo prišel obiskat tudi starega prijatelja Joseja. Jedla bova v mojem hotelu," je dejal Mourinho.

Fenerbahče se sicer v turškem prvenstvu nahaja na drugem mestu, njihov večni tekmec Galatasaray ima na vrhu pet točk naskoka.