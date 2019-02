Mourinho odkrito o odnosih: Nogometaš mora biti celoten 'paket'

Kot največji vojskovodja

"Za uspešno delo trenerja so najpomembnejši odnosi z nadrejenimi. Če so trenerjeve vizije skladne z vizijo predsednika, direktorja in ostalih članov iz upravnega odbora, potem uspehi ne morejo izostati. Za najbolj eklatanten primer vam lahko navedem obdobje iz milanskega Interja, s katerim sem osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. Ravno zaradi izjemnih medčloveških odnosov z vsemi strukturami v klubu. Dihali in živeli smo kot eno, moje želje so bile njihove želje in obratno. Zato smo bili tako zelo uspešni. S tedanjo generacijo nogometašev Interja sem imel izjemen odnos in še danes smo pogosto v stiku. Če so želeli izpolniti svoje največje sanje, povezane z osvojitvijo naslova evropskih klubskih prvakov, je bilo neizogibno, da so mi sledili kot največjemu vojskovodji," se je svojega zadnjega večjega evropskega uspeha na klubski ravni spomnil Mourinho.



O svojih nadaljnjih načrtih je nekdanji strateg Porta, milanskega Interja, madridskega Reala, londonskega Chelseaja in Manchester Uniteda dejal: "Pred kratkim sem zavrnil finančno zelo ugodno ponudbo, ker mi s športnega vidika ni predstavljala velikega motiva. Zanimajo me največji projekti, projekti z glavo in repom, kjer bom lahko znova na isti valovni dolžini z vsemi predstavniki kluba. Nikamor se mi ne mudi, zaenkrat uživam v malce drugačnem delu."