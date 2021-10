Mourinho o plezanju na stadionu: Ko nimaš vstopnice, a si obupno želiš ogledati tekmo

Mourinho je sicer kot prvi trener v aktualni sezoni uspel odvzeti točke do tedaj vodilnemu Napoliju, ta ima po devetih odigranih tekmah v Serie A 25 točk, ob tem pa je treba dodati, da so varovanci Luciana Spallettija še neporaženi (8 zmag in 1 remi). A s tekmo več in zmago na torkovem obračunu jih je vsaj začasno prehitel AC Milan (28 točk, devet zmag in en remi). Mourinhu na klopi Rome ne gre tako zelo dobro kot Napoliju in AC Milanu, trenutno je njegov klub namreč pri 16 točkah, držijo pa varovanci Mourinha ob treh porazih relativno visok položaj, in sicer četrto mesto v Serie A.