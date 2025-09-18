Mourinho po četrt stoletja ponovno na trenerskem stolčku Benfice

"Benfica me je vprašala, če me zanima. Kateri trener reče Benfici ne? Jaz ne," je po pristanku v Lizboni novinarjem povedal Jose Mourinho, ki naj bi danes podpisal pogodbo s portugalskim velikanom, pri katerem je začel svojo trenersko kariero. Takrat je na klopi Benfice preživel le 10 tekem, saj se je nato zapletel v spor s predsednikom kluba in moral pomahati v slovo.

Mourinho je nato nekaj časa vodil Leirio, nato pa sedel na klop Porta, s katerim je v sezoni 2003/04 osvojil Ligo prvakov. To trofejo je dvignil tudi kot trener Interja, sicer pa je med drugim uspešno vodil še Real Madrid, Chelsea in Manchester United.

Nazadnje je kot trener deloval pri Fenerbahčeju, klub pa ga je odpustil po zadnjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov, ko je izgubil prav proti Benfici. Nasledil bo Bruna Laga, ki je bil odpuščen nekaj ur po torkovem sramotnem domačem porazu proti Karabagu z 2:3.