Mourinho po četrt stoletja ponovno na trenerskem stolčku Benfice

Lizbona, 18. 09. 2025 09.27 | Posodobljeno pred eno minuto

Avtor
A.M.
Komentarji
0

Legendarni Jose Mourinho je spet tam, kjer se je vse začelo. Portugalec se je leta 2000 v trenerske vode podal prav na klopi Benfice, kjer je zdržal vsega 10 tekem, hitro zatem pa je postal trener velikega rivala Porta, s katerim je osvojil Ligo prvakov. A to je zgodovina, 62-letnik pa upa, da bo tokrat trener Benfice več kot dva meseca in pol.

"Benfica me je vprašala, če me zanima. Kateri trener reče Benfici ne? Jaz ne," je po pristanku v Lizboni novinarjem povedal Jose Mourinho, ki naj bi danes podpisal pogodbo s portugalskim velikanom, pri katerem je začel svojo trenersko kariero. Takrat je na klopi Benfice preživel le 10 tekem, saj se je nato zapletel v spor s predsednikom kluba in moral pomahati v slovo.

Mourinho je nato nekaj časa vodil Leirio, nato pa sedel na klop Porta, s katerim je v sezoni 2003/04 osvojil Ligo prvakov. To trofejo je dvignil tudi kot trener Interja, sicer pa je med drugim uspešno vodil še Real Madrid, Chelsea in Manchester United.

Nazadnje je kot trener deloval pri Fenerbahčeju, klub pa ga je odpustil po zadnjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov, ko je izgubil prav proti Benfici. Nasledil bo Bruna Laga, ki je bil odpuščen nekaj ur po torkovem sramotnem domačem porazu proti Karabagu z 2:3.

