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Nogomet

Mourinho po epskem zasuku Reala: To je bil načrtovan in čustven 'upor'

Rim, 15. 10. 2026 10.02 pred 33 minutami 2 min branja 2

Avtor:
A.V.
Jose Mourinho

Nogometaši Rome so bili na pragu velike zmage v drugem krogu Lige prvakov. "Sinovi volkulje" so proti Realu vodili že s 3:1, nato pa so Madridčani na sebi lasten način zrežirali velik preobrat in prišli do izjemno pomembne zmage v Rimu (3:4). Portugalski strateg na klopi Reala Jose Mourinho je po koncu tekme med drugim dejal, da bi bila njegova ekipa zadovoljna že z remijem, a so na koncu z Olimpica odnesli vse tri točke.

To je bila prava nogometna poslastica, polna "norih" preobratov, ki je po zaključnem sodnikovem žvižgu precej več zadovoljstva prinesla nogometašem madridskega Reala, ki so sredi Rima po zaostanku z 1:3 v izdihljajih dvoboja z domačo Romo prišli do čudežnega preobrata in zmage s 4:3.

Rimljanom tako niso zadoščali niti zadetki De Roona in Malena, medtem ko so tehtnico na stran gostov iz španske prestolnice prevesili goli Espija, Endricka in Rüdigerja. V prvem polčasu je za 15-kratnega evropskega klubskega prvaka zadel še Kylian Mbappe.

Veselje nogometašev Reala po izjemnem preobratu na tekmi proti Romi.
Veselje nogometašev Reala po izjemnem preobratu na tekmi proti Romi.
FOTO: Profimedia

Trener Reala Jose Mourinho, ki je ne tako dolgo nazaj sedel na klopi Rome in ji prinesel sploh prvo evropsko lovoriko v zgodovini kluba, je po infarktni tekmi na kultnem Olimpicu upravičeno pohvalil igro Italijanov, ki so večji del srečanja narekovali izjemno visok ritem igre.

"Naleteli smo na izjemno žilavega nasprotnika, ki goji povsem drugačen slog igre, kot smo je vajeni. Vendar pa je takšen ritem in pritisk nemogoče zdržati vseh 90 minut. Zasluženo so povedli, čeprav z nekaterimi prejetimi zadetki nisem bil najbolj zadovoljen. Nato pa so moji fantje pokazali pravi značaj in pogum ter tekmo obrnili v našo korist. Iskreno bi bili veseli že z remijem, zato je ta zmaga še toliko slajša. Po dveh izjemno težkih tekmah imamo na računu šest točk, kar nas postavlja v odličen položaj," je po tekmi pojasnil sloviti Portugalec na klopi Reala.

"Med odmorom nam ni uspelo uresničiti taktičnih zamisli, poleg tega smo prejeli poceni zadetek iz protinapada. Sledil je buren, a hkrati premišljen odziv ekipe znotraj sistema, ki ga dobro poznam. Dolga leta sem deloval v Italiji in dobro vem, kako razmišlja Gian Piero Gasperini. Res nas je uspel presenetiti, a v nogometu čudežev pač ni. Vseh 90 minut preprosto ne moreš igrati na tako visokih obratih. To je bil načrtovan in čustven 'upor' moje ekipe," je v svojem slogu sklenil 63-letni Mourinho.

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REAList7
15. 10. 2026 10.54
Takšni preobrati in zaključki tekem so v Realovem DNK-ju, to je dejstvo. Ni mi pa jasno, zakaj je velikokrat treba čakati na prejet zadetek ali pa da ti začne teči voda v grlo, da se določeni igralci prebudijo in začnejo končno igrat, tako kot bi to morali že od prve minute. Vinijeva forma pa je res brutalno slaba in ta tip si trenutno niti malo ne zasluži biti v prvi postavi, tako da me veseli, da bo zdaj zaradi tega Diomande dobil veliko več priložnosti, kot bi jo sicer. Tudi Endrick in Espi si jo zaslužita veliko več. Želimo si takšnega Reala, kot je bil v zadnjih 10 minutah tekme.
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