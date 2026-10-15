Mourinho po epskem zasuku Reala: To je bil načrtovan in čustven 'upor'

To je bila prava nogometna poslastica, polna "norih" preobratov, ki je po zaključnem sodnikovem žvižgu precej več zadovoljstva prinesla nogometašem madridskega Reala, ki so sredi Rima po zaostanku z 1:3 v izdihljajih dvoboja z domačo Romo prišli do čudežnega preobrata in zmage s 4:3. Rimljanom tako niso zadoščali niti zadetki De Roona in Malena, medtem ko so tehtnico na stran gostov iz španske prestolnice prevesili goli Espija, Endricka in Rüdigerja. V prvem polčasu je za 15-kratnega evropskega klubskega prvaka zadel še Kylian Mbappe.

Veselje nogometašev Reala po izjemnem preobratu na tekmi proti Romi. FOTO: Profimedia

Trener Reala Jose Mourinho, ki je ne tako dolgo nazaj sedel na klopi Rome in ji prinesel sploh prvo evropsko lovoriko v zgodovini kluba, je po infarktni tekmi na kultnem Olimpicu upravičeno pohvalil igro Italijanov, ki so večji del srečanja narekovali izjemno visok ritem igre. "Naleteli smo na izjemno žilavega nasprotnika, ki goji povsem drugačen slog igre, kot smo je vajeni. Vendar pa je takšen ritem in pritisk nemogoče zdržati vseh 90 minut. Zasluženo so povedli, čeprav z nekaterimi prejetimi zadetki nisem bil najbolj zadovoljen. Nato pa so moji fantje pokazali pravi značaj in pogum ter tekmo obrnili v našo korist. Iskreno bi bili veseli že z remijem, zato je ta zmaga še toliko slajša. Po dveh izjemno težkih tekmah imamo na računu šest točk, kar nas postavlja v odličen položaj," je po tekmi pojasnil sloviti Portugalec na klopi Reala.

"Med odmorom nam ni uspelo uresničiti taktičnih zamisli, poleg tega smo prejeli poceni zadetek iz protinapada. Sledil je buren, a hkrati premišljen odziv ekipe znotraj sistema, ki ga dobro poznam. Dolga leta sem deloval v Italiji in dobro vem, kako razmišlja Gian Piero Gasperini. Res nas je uspel presenetiti, a v nogometu čudežev pač ni. Vseh 90 minut preprosto ne moreš igrati na tako visokih obratih. To je bil načrtovan in čustven 'upor' moje ekipe," je v svojem slogu sklenil 63-letni Mourinho.