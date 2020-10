Mourinhovo sporočilo Balu: V tej ekipi se morajo boriti vsi

Jose Mourinho, trener Tottenhama, je po remiju z West Ham Unitedom (3:3) dejal, da mora biti vstop v igro s klopi Garetha Balaopozorilo vsem ostalim, da nimajo zagotovljenega mesta v prvi postavi. Še manj gotov je status igralcev, ki so odigrali porazen drugi polčas proti Unitedu, saj so "kladiva" kljub zaostanku z 0:3 na koncu iztržila točko in razveselila svojega trenerja Davida Moyesa, za katerim je podobno kot v primeru Mourinha boleča izkušnja pri Manchester Unitedu.

Vsi pogledi so bili pred londonskim derbijem uprti v Bala, ki se je po sedmih letih v vrstah Real Madrida vrnil v severni London, a je moral 31-letni zvezdnik še pozdraviti poškodbo. Njegov trenutek je napočil v drugi polovici drugega polčasa, ko je vstopil v igro pri izidu 3:0 in takoj izvedel prosti strel z ogromne razdalje, ki ni preveč ogrozil gostujočega vratarja. Bale je imel tik pred izenačenjem West Hama eno lepo priložnost za zadetek, a je po sicer lepem prodoru in zavitem strelu pred Lukaszem Fabianskimni izkoristil, medtem ko so Moyesovi varovanci neusmiljeno tresli mrežo nasprotnikov, ki so jim v dobrih 15 minutah prvega polčasa tudi sami zabili tri gole (Heung-Min Son in dvakrat kapetan Harry Kane). Po tem, ko je izid znižal Fabian Balbuena, je Davinson Sanchezv 85. minuti zatresel lastno mrežo, rezervist Manuel Lanzinipa je z zadnjim strelom na tekmi šokiral Mourinha in varovance.

Mourinho: To je bilo sporočilo ekipi

"Odločitev, da ni začel, je bila po mojem mnenju dobra odločitev. Odločitev, ki kaže na to, da ga v ekipi ne čaka prekrasen stol, in da se bo kar usedel tja prvič, ko se bo lahko,"je v svojem slogu dejal Mourinho."To je bilo sporočilo ekipi, da se v tej ekipi morajo vsi boriti za svoj položaj. Zelo dobro so ga sprejeli v skupino. Vsi ga imajo radi in verjamem, da mu je všeč tisto, kar je tu našel. Vse je pozitivno in osredotočenost seveda ni bila usmerjena vanj, temveč v tekmo, bil pa je na klopi 60 ali nekaj minut. Škoda, da ni dosegel tistega četrtega gola, ki bi bila lepotica in bi 'ubila' tekmo, a to je nogomet."

V neuspehu Bala so vsaj malce uživali španski mediji, ki seveda ne pozabijo dodati, da je Bale še vedno član Reala (dveletna pogodba), ki tudi plačuje 15 milijonov evrov (neto) Valižanove plače. Na Iberskem polotoku je bil Otočan v zadnjih sezonah redna tarča ostrih kritik zaradi domnevne nezainteresiranosti, neznanja španskega jezika in seveda pogostih težav s poškodbami, ki pa mu niso preprečevale rednega igranja golfa.

"Očitno mu smola še vedno sledi,"je na svoji spletni strani zapisal madridski športni dnevnik AS. "Real Madrid zelo podrobno spremlja razplet z Balom in predvsem Jamesom (kolumbijskim vezistom Rodriguezom, ki so ga prodali Evertonu, op. a.) v Premier League. Kolumbijec je izvrstno začel v Angliji, s tremi goli in tremi podajami, izbrali pa so ga v najboljšo enajsterico poletnih prestopov. V primeru Jamesa ni več možnosti povratka v Madrid, saj je odšel k Evertonu kot prost nogometaš. A v primeru Bala je drugače. Gre le za enoletno posojo, ostalo pa mu je še eno leto v Madridu."