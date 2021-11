Mourinho po novem spodrsljaju (znova) s prstom kazal na sodnika: 'Naj on razloži'

Potem ko je nogometni palček Bodo/Glimt znova vzel točke AS Romi, se je v intervjujih po tekmi legendarni portugalski trener Jose Mourinho zatekel k zadnje čase pogostokrat slišanim obtožbam na račun sodnikov. Po tekmi na domačem olimpijskem stadionu v Rimu je bil po remiju z norveško zasedbo (2:2) namreč prepričan, da jih je glavni sodnik tekme oškodoval za enajstmetrovki.

AS Roma je proti norveškemu palčku Bodu/GIimtu – ta je v Konferenčni ligi še neporažen in vodi v skupini C – znova oddala točke. Tokrat sicer 'le' dve, a ob apetitih na domačem stadionu ob tako trofejnem trenerju, kot je Jose Mourinho, zagotovo preveč. Norvežani so tako ostali trn v peti Portugalca, potem ko so v tretjem krogu skupinskega dela Konferenčne lige doma Rimljane premagali kar z neverjetnih 6:1. Tudi tokrat so bili Norvežani na pragu zmage, potem ko so že vodili z 2:1, a je točko Romi priskrbel brazilski branilec Roger Ibanez v 84. minuti obračuna.

Mourinho je bil po dvoboju prepričan, da je Romo glavni sodnik tekme, Grk Anastasios Papapetrou, oškodoval kar za dve enajstmetrovki. "Sodnik mora razložiti. Toda oni ne govorijo," je bil direkten Mourinho v pogovoru z enim od novinarjev. Ta ga je nato vprašal, kaj je sodnik storil narobe. Romin trener mu je na vprašanje odvrnil kar z vprašanjem: "Si si ogledal tekmo?" Novinar se v to debato ni želel spuščati in je legendarnemu Mourinhu, ki je v svoji trofejni karieri vodil največje evropske klube, odvrnil, da si le želi slišati Portugalčevo mnenje. A tudi Mourinho ni popustil. "Ne, ti mi povej," je v kar malce bizarnem pogovoru vztrajal Romin trener. Novinar je nato malce stopil nazaj in Mourinha vprašal, ali meni, da bi morali videti enajstmetrovke? "Ah, daj. Saj veš!" je nadaljeval vidno besni Mourinho. "Torej menite, da bi morali videti enajstmetrovke?" je Rominega trenerja znova povprašal novinar. "In ti tudi tako misliš," je nadaljeval Mourinho. Ta je na vsak način iz TV-novinarja želel izsiliti to, da bi slednji delil njegovo mnenje o nedosojenih enajstmetrovkah. Toda novinar se ni dal, pojasnil je (ali pa se je izgovoril), da je sedel tako zelo daleč, da dogajanja ni mogel dobro videti. A Mourinho tega ni 'kupil'. "Nisi videl niti na ekranu? Si nisi pogledal posnetka po tekmi?" je nadaljeval Portugalec. Novinar ni popustil pod pritiskom in na Mourinha naslovil novo vprašanje: "Torej ste mnenja, da vas je sodnik oškodoval?" Portugalec je odgovoril pritrdilno.

icon-link Statistika Joseja Mourinha na klopi Rome FOTO: Sofascore.com

Za konec se je dotaknil še nasprotnika in ga tudi (pikro) pohvalil. "So dobra ekipa, imajo dobre nogometaše. Imeli so dva strela in obakrat zadeli. Rezultat je bil 2:2. Morali bi imeti dve enajstmetrovki. Imeli smo še štiri ali pet priložnosti za zadetek," pa za konec Mourinho vendarle ni mogel iz svoje kože. Podobnega mnenja je bil Mourinho tudi v pogovoru za Sky Italia. "Morali bi imeti dve enajstmetrovki, ki sta bili čisti kot solza. Ne vem, ali v Konferenčni sodniki delegirajo slabe sodnike, ki začenjajo svojo kariero. Nisem želel govoriti o sodniku na Norveškem, saj smo tam izgubili z 1:6, toda tu smo imeli dve čisti enajstmetrovki," je še poudaril Mourinho. Ta se je na Apeninskem polotoku že kmalu po prihodu znašel pod pritiskom, potem ko je Roma na zadnjih sedmih tekmah v vseh tekmovanjih zmagala le enkrat. To pa ni nekaj, kar bi zadovoljilo apetite Rominih navijačev. Roma sicer v Serie A zaseda zelo solidno četrto mesto, a ob visokem zaostanku za vodilnim Napolijem (kar 12 točk).