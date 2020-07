Mourinho po 'petelinjenju' Sona in Llorisa: To je čudovito

Po koncu prvega polčasa na srečanju med Tottenhamom in Evertonom smo bili priča nevsakdanjemu prizoru, ko sta si v lase skočila soigralcaHugo Lloris in Heung Son-Min. Nepotrebno 'petelinjenje' zvezdniškega dvojca lanskega finalista elitne Lige prvakov je bržčas posledica kritik stratega Londončanov Joseja Mourinha, s katerimi je po svoji stari navadi želel izzvati določen odziv od svojih varovancev, ki kljub 13. prvenstveni zmagi ostajajo na skromnem 8. mestu.

Lloris in Son sta se tako zapletla v neprijeten konflikt, prišlo je celo do medsebojnega prerivanja, a na srečo so bili blizu njuni soigralci, ki so ju še pravi čas razdvojili. Zdi se, da je vratar svojemu soigralcu očital pomanjkanje želje pri vračanju v obrambo ob enem od hitrih protinapadov Evertona. Po koncu obračuna pa je bil na to temo zelo zanimiv komentar Joseja Mourinha, ki je dejal: "To je čudovito. Najverjetneje je njun konflikt posledica našega sestanka, in če želite kriviti nekoga za ta incident, sem odgovoren jaz. Drži, da sem bil zelo kritičen do njih (igralcev, op. p.), saj sem začutil, da niso dovolj samokritični. Zahteval sem, naj bodo zahtevni do samih sebe in tudi do soigralcev. Kajti le tako lahko napredujemo kot moštvo. Da ne bo pomote, Sona obožujemo vsi v klubu, a v konkretnem primeru je kapetan Lloris ocenil, da bi lahko njegov soigralec prispeval več."