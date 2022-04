Mourinho po remiju v Leicestru: Pred tekmo bi vsak navijač podpisal takšen izid

"Ekipa je bila vselej zelo dobro organizirana. Ko smo imeli veliko energije, smo lahko pritisnili nanje in smo igrali tako, kot smo si zamislili. Toda ko smo začeli izgubljati žoge in izgubili intenzivnost, je naša obrambna linija nekoliko popustila in takoj je tekma postala težja za nas v drugem polčasu. Toda kakor koli že: prepričan sem, da bi vsak Romin navijač z zadovoljstvom podpisal takšen rezultat (1:1, op. p.)," je na novinarski konferenci po tekmi razlagal prekaljeni trenerski maček Jose Mourinho. "Ta rezultat namreč pomeni, da se bo vse odločalo na olimpijskem stadionu v Rimu. Ne smejim se, nikakor, saj se zavedam, da bo kljub 70.000 navijačev na stadionu to težka tekma," je pred povratnim obračunom v Rimu izpostavil trener Rome.

"Leicester se na gostovanjih običajno pomakne nekoliko bolj nazaj in nato iščejo Vardyja, Iheanacha, Barnesa in ostale. Moramo igrati bolj z glavami kot s srci," je bil slikovit Mourinho. "Srce lahko pride od koder koli: to bomo potrebovali od naših navijačev, toda na zelenici moramo uporabiti naše glave," je svojim soigralcem javno opozorilo poslal Portugalec. "To bo naša 14. tekma v Konferenčni ligi. Toda če zmagamo, bomo v finalu. Zato moramo igrati pametno. A še prej moramo razmišljati o Bologni (naslednji tekmec v Serie A, op. p.)," je zaključil Mourinho.