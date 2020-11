Mourinho po sladki zmagi in skoku na vrh: Ne borimo se za naslov

Prvič po avgustu 2014 je Tottenham zaključil dan na vrhu lestvice Premier League, kjer po vsaj devetih tekmah sezone ni vodil vse od davnega leta 1985. A to je, vsaj trenutna, realnost ekipe Joseja Mourinha, ki je prvo polno sezono pri "spursih" začel odlično, a pred prihajajočim derbijem z nekdanjim klubom Chelseajem je Portugalec v svojem slogu želel hitro umiriti visokoleteče napovedi medijev.

"Dober občutek je (biti na vrhu, op. a.), toda morda bomo jutri spet drugi, pošteno povedano pa to zame ne bi bila težava, samo zadovoljen sem z razvojem,"se je Mourinho obrnil proti prav tako zvezdniškemu obračunu Leicester Cityja in Liverpoola, "lisjaki" bi z zmago seveda prehiteli Tottenham, ki ima trenutno tudi dve točki prednosti pred Chelseajem.

"Ljudje od nas ne morejo pričakovati, da pridemo sem in se po eni sezoni borimo za naslov. Ne borimo se za naslov, samo borimo se za zmago na vsaki tekmi. A izgubili bomo tekme, remizirali bomo tekme,"je nadaljeval Mourinho."Nocojšnja večerja bo prijetna in sproščena, gledal bom Atletico Madrid ‒ Barcelona (Atletico je kasnejšo tekmo španskega prvenstva v Madridu dobil z 1:0, op. a.) in spal kot angelček. A nič hudega, če bo Leicester zmagal in bomo spet drugi. Velika ekipa, velika srca, velika solidarnost, prava ekipa, ekipa, na katero mislim, da so lahko navijači Tottenhama ponosni. Igralci igrajo na meji svoje energije, se žrtvujejo za taktično načrt, se dobro spopadajo recimo s tem novim pritiskom, v slogu: 'Če dobiš tekmo, boš 24 ur prvi na lestvici.' Zelo sem ponosen. Zaslužijo si velik aplavz in veliko spoštovanja."

Guardiola: Težko dosegamo gole

City je (statistično) sicer močno prevladoval, a je Josepa Guardiolo in varovance na dvoboju s starim rivalom spet "tepla" neučinkovitost. Heung-min Sonje že v peti minuti zadel za vodstvo domačih, ki so naskok tudi že podvojili, ko je po podaji Sona v prazno mrežo žogo poslal Harry Kane, a je bil v trenutku podaje Južnega Korejca v prepovedanem položaju. V 65. minuti je Cityju nemudoma po vstopu v igro zadnji gol na tekmi zabil Giovani Lo Celso.

Sinje modri, ki so tik pred tekmo podaljšali pogodbo s Kataloncem do leta 2023, imajo na desetem mestu na lestvici celo negativno razliko v golih, dosegli so jih le deset na devetih tekmah ali kar 17 manj kot ob isten času v minuli sezoni.

"Statistika govori sama zase. Bili smo boljši v številnih pogledih, a nismo zadeli. Ekipa se je branila tako globoko in čakali smo na napako. Našli smo nekaj trenutkov, a realnost je takšna, da težko dosegamo gole v tej sezoni. To se lahko zgodi,"je dejal Guardiola, ki je kasneje gostoval tudi v sloviti oddajidržavne televizije BBC, Match of the Day.

"Lahko bi bilo boljše, igrali smo podobno tistemu, kot smo igrali vso sezono. Nismo se branili dobro pri prvem golu. Nato so se branili tako globoko, branili so se s šestimi in ni bilo lahko," je za oddajo, ki jo praviloma vodi sloviti nekdanji nogometaš Leicester Cityja, Evertona, Barcelone in Tottenhama Gary Lineker, povedal Guardiola.

'Takšne so Mourinhove ekipe'

"Imeli smo svoje priložnosti, a nam ni uspelo zadeti, oni pa so si ustvarili dve ali tri priložnosti iz protinapadov in izgubili smo tekmo. Pred tekmo smo vedeli, da jim ne smeš podariti prvega gola. Imeli smo več priložnosti kot oni, a smo izgubili. Takšne so Mourinhove ekipe, storiš napako in kaznujejo te iz protinapada. Ni lahko, Harry Kane in (Tanguy) Ndombele sta na polovici, tako težko je najti prostor, naša igra ob posesti žoge je bila dobra, toda nogomet je igra v kazenskih prostorih, tam pa nismo bili dobri,"je dodal Guardiola.

Tekmo je močno zaznamoval tudi razveljavljeni zadetek Aymerica Laporta, ki je pri izidu 1:0 poravnal izid v prvem polčasu, a so francoskemu branilcu po ogledu VAR-posnetkov zadetek sodniki razveljavili, ker se je na začetku akcije žoge z roko dotaknil Gabriel Jesus. Cityjev vezist Kevin De Bruyne se je po tekmi čudil, češ da zdaj po številnih spremembah pravil ne razume ničesar več.

De Bruyne: Mislil sem, da to ni več roka

"Ne poznam več pravil, če sem iskren. Mislil sem, da dotik tukaj (pokazal je na rokav, op. a.) ni več roka, glede na spremembo pravil," se je pred kamerami televizije Sky Sportsčudil kapetan Cityja. "Kaj lahko rečemo, profesionalni nogomet igram od kakšnega 12. leta in prvih devet let ni bilo nobenih sprememb pravil, zdaj pa jih je bilo v zadnjih treh letih veliko. In ne vem, zakaj. Nogomet je tako lepa igra. Pravila bi morali pisati tisti ljudje v nogometu."

Težave z novimi pravili imajo zaenkrat predvsem branilci, ki so velikokrat tarča sodniških piščalk zaradi igre z roko in posledičnih enajstmetrovk. Sodniki se osredotočajo predvsem na "nenaraven položaj" rok, že večkrat pa so bile dosojene najstrožje kazni, pri katerih bi bilo roko, vsaj pri naravnem gibanju, nemogoče postaviti drugače. Na začetku meseca se je oglasil tudi predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin, ki je Mednarodno nogometno zvezo (Fifa), ki nadzira spremembe pravil, pozval k spremembam, saj da trenutna interpretacija pravil vodi do nepoštenih odločitev, ki so po ocenah Čeferina povzročile "naraščajoče frustracije in nelagodje" v nogometu.