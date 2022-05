Mourinho po zmagi v Konferenčni ligi: Zapisali smo se v zgodovino

Roma je sinoči v nabito polni Areni Kombëtare premagala Feyenoord in postala premierna zmagovalka Konferenčne lige. Strateg Rimljanov Jose Mourinho, ki je slavil že v petem finalu evropskega klubskega tekmovanja (prav v tolikih je bil tudi udeležen), je bil po zmagi vidno ganjen, na novinarski konferenci po tekmi pa je dejal, da je njegovi ekipi uspel zgodovinski uspeh, ki ima še posebej sladek priokus.

Jose Mourinho, ki se sedaj lahko pohvali s petimi evropskimi lovorikami, je bil na novinarski konferenci po tekmi vidno ganjen in ponosen na svojo ekipo: "Danes smo se zapisali v zgodovino. Nogometašem sem po tekmi v Torinu dejal, da smo opravili svoje delo. Ta ekipa ni bila sestavljena z namenom, da se uvrsti v Ligo prvakov. Enostavno nam za to manjka izkušenj in globine. V Serie A smo opravili svoje delo, se uvrstili v Ligo Evropa in izboljšali uvrstitev iz prejšnje sezone. To tekmovanje pa je bila naša priložnost, da se zapišemo v zgodovino in to smo lahko dosegli le s končno zmago. Če si zgolj udeleženec finala, si te nihče ne zapomni."

icon-expand Jose Mourinho FOTO: AP

"Včeraj je eden izmed nizozemskih novinarjev dejal, da je zelo težko v finalu zmagati z lepim nogometom, zato sem ga popravil in dejal, da je zelo težko zmagati ne glede na nogomet, ki ga igraš," se je kritik o obrambno naravnani taktiki otresel Mourinho in dodal še: "Zmagovati je težko. Če pa hočeš zmagati v finalu, potrebuješ kar nekaj različnih sestavin. Ne pozabite, da je bila to že 55. tekma za mojo ekipo v tej sezoni."

Ob tem je portugalski strokovnjak pohvalil svoje nogometaše, za katerimi je, kot je dejal sam, zelo dolga sezona: "Igralci so dali res vse od sebe za še zadnjo zmago in škoda je, ker jih mora večina sedaj na reprezentančne obveznosti. Če imajo sedaj toliko energije, kot je imam jaz, bi morali oditi naravnost na plažo. A žal jih čaka igranje za reprezentance, tako da se vidimo šele na pripravah za naslednjo sezono. Rui Patricio je na primer odigral 54 tekem od prve do zadnje minute. Veliko nogometašev je odigralo 40, 45 ali več tekem, tako da smo v finale prišli izjemno fizično in psihično utrujeni, a nam je uspelo to uspešno prikriti. V drugem polčasu smo imeli kar nekaj težav in ne bom se izgovarjal na utrujenost, ker ne želim podcenjevati nasprotnika, ki je igral dobro in nam predvsem v drugem polčasu povzročil ogromno težav. Ob tem želim tudi čestitati Feyenoordu, ki so tako kot mi odigrali 15 dobrih tekem in so tako kot mi novemu tekmovanju vnesli prestiž in prepoznavnost ter poskrbeli, da bo tekmovanje hitro postalo uveljavljeno tudi med večjimi evropskimi klubi."

icon-expand Slavje nogometašev Rome FOTO: AP

"Vodim čudovito skupino nogometašev, s katero z veseljem delam. Ne bom pozabil, da so me po moji tisoči tekmi v karieri peljali na večerjo in takrat sem jim v nagovoru dejal, da sem stoodstotno prepričan, da se bo sezona končala na poseben način, in se tudi je," je hvale na račun svojih nogometašev nadaljevala v Rimu verjetno najbolj priljubljena osebnost danes.

"Kot veste, sem v evropskih tekmovanjih slavil kar s štirimi različnimi klubi. Ko sem z Unitedom slavil v Ligi Evropa, je bilo to kljub temu, da ni šlo za ekipo, kot jo je klub imel včasih, nekaj povsem normalnega. Na drugi strani pa zmaga v Ligi prvakov s Portom ni bila normalna, kot ni bila normalna tudi zmaga z Interjem, ko smo navijačem prinesli ogromno veselja. In podobno je tudi danes. Za Romo zmagovanje na evropskih tekmovanjih ni nekaj normalnega in vem, da smo danes razveselili ogromno navijačev. Zmaga ima zato poseben priokus," je še dejal Mourinho, potem pa so novinarsko konferenco prekinili nogometaši Rome, ki so vdrli v medijski prostor in v slavju Portugalca odpeljali iz dvorane.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Z včerajšnjim uspehom je 59-letni Portugalec postal prvi trener, ki je osvojil Ligo prvakov, Pokal Uefe, Ligo Evropa in Konferenčno ligo ter šele drugi trener v zgodovini nogometa s petimi evropskimi pokali. Pred Mourinhom je to uspelo le legendarnemu Italijanu Giovanniju Trapattoniju, ki je z Juventusom v letih 1977 in 1993 osvojil dva pokala Uefe (predhodnik Lige Evropa), vmes je v letih 1984 slavil v pokalu pokalnih zmagovalcev in leto kasneje v Evropskem pokalu (predhodnik Lige prvakov), nato pa je leta 1991 Pokal Uefe osvojil še z Interjem.

Mourinho je v evropskih finalih stoodstoten: 2003 - s Portom slavil v finalu pokala Uefe (3:2 proti Celticu), 2004 - s Portom presenetil vse in osvojil prestižno Ligo prvakov (v finalu je bil s 3:0 odpravljen Monaco), 2010 - Ligo prvakov osvojil še z Interjem (z 2:0 je padel Bayern München), 2017 - Manchester United popeljal do zadnje lovorike (v švedski prestolnici so Rdeči vragi z 2:0 premagali Ajax), 2022 - evropskim lovorikam z Romo je dodal še naslov prvaka Konferenčne lige (z minimalnih 1:0 je padel Feyenoord).

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Dve evropski lovoriki sta tako že podeljeni, finale najprestižnejšega tekmovanja pa nas še čaka. V soboto se bosta na Stade de France v Parizu pomerila Liverpool in Real Madrid, ponovitev finala iz leta 2018 pa boste lahko v živo gledali na Kanalu A in VOYO, s studijskim delom pričnemo ob 20.00.