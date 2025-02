Mourinho pohvalil Vinčića za dobro sojenje, nato pa nasprotnike označil za opice

Slavko Vinčić je turški derbi sodil po zahtevi obeh klubov po tujem sodniku, potem ko so se na sodniško organizacijo turškega nogometa zgrinjale kritike po številnih incidentih. Na začetku tega meseca so denimo nogometaši zadnjeuvrščenega Adana Demirsporja zapustili igrišče, potem ko je sodnik dosodil sporno enajstmetrovko za Galatasaray, je v ponedeljek poročala britanska medijska hiša BBC.

Po tekmi je Galatasaray obtožil gostujočega trenerja Joseja Mourinha , da je proti igralcem domače ekipe izrekel več rasističnih opazk in znova žalil tudi turško sodniško organizacijo. Portugalski trener je na novinarski konferenci po tekmi za sojenje pohvalil Vinčića, ki ni podlegel pritisku nogometašev Galatasaraya, v isti sapi pa je dodal še, da so domači nogometaši na klopi za rezervne nogometaši "skakali kot opice" , ko slovenski sodnik že na uvodu v srečanje ni dosodil prekrška nad enim izmed nogometašev Galatasaraya.

Iz vrst Galatasaraya so sporočili, da bodo uvedli pravni postopek zoper Mourinhove izjave, piše francoska tiskovna agencija AFP.

"Od začetka svojega delovanja v Turčiji je Jose Mourinho vztrajno poniževal turško ljudstvo," so sprva zapisali v uradni izjavi.

"Danes so njegovi komentarji presegli vse meje in postali nehumana retorika, zato uradno izjavljamo, da nameravamo sprožiti kazenski postopek v zvezi z rasističnimi izjavami Joseja Mourinha. V skladu s predpisi bomo vložili tudi uradni pritožbi na Evropsko in Mednarodno nogometno zvezo," so še dodali.

Iz Galatasaraya so nadalje sporočili, da bodo pazili tudi na stališče, ki ga bo pri tem zavzel Fenerbahče. Ta po njihovem mnenju zagovarja "zgledne moralne vrednote" v luči obsojanja vrednega ravnanja njihovega zvezdniškega trenerja.