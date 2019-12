Mourinho pred povratkom na Old Trafford: Tam sem bil srečen

Jose Mourinho pravi, da je bil pri Manchester Unitedu "srečen", po izvrstnem začetku službovanja pri Tottenhamu pa ga na klopi Spursov v sredo čaka prvi obračun z nekdanjimi delodajalci, ki so ga po dobrih dveh sezonah sodelovanja odpustili tik pred novim letom. Portugalec je bil vse od tedaj brez službe in jo prejšnji mesec dobil v severnem Londonu, kjer so podobno kontroverzno odpustili Argentinca Mauricia Pochettina.

TOTTENHAM

"Vrniti se na Old Trafford pomeni vrniti se na kraj, kjer sem bil srečen. Lahko rečem, da sem bil srečen," je na novinarski konferenci pred tekmo dejal Mourinho. "Imam izvrsten odnos z navijači Manchester Uniteda. Vrnil sem se že kot strokovni komentator, kar je drugačna perspektiva. Res me je ganil tako prekrasen sprejem," se je svoje kratkoročne službe kot član ekipe televizije Sky Sports spominjal Mourinho.

"Jutri se vračam kot trener ekipe, ki bo poskušala premagati Manchester United, to pa morda ponuja drugačno perspektivo. Pričakujem to spoštovanje, ki so mi ga vedno izkazovali, a razumem, da si želijo ravno nasprotno kot jaz. Želim si, da bi zmagal Tottenham, oni pa si želijo, da bi zmagal Manchester United. Med tekmo pričakujem, da bodo name pozabili in pričakujem, da bodo podpirali svojo ekipo, da bi prišla do rezultata, ki si ga želijo."

'Ni bilo včeraj, bilo je pred skoraj letom dni'

United bo Tottenham pričakal na šele devetem mestu v Premier League, zato je pod velikim vprašajem tudi prihodnost trenerja Solskjaerja. Ta je sicer zatrdil, da ga njegova prihodnost "ne skrbi", medtem ko mnogi na njegovem mestu že v kratkem vidijo nekdanjega trenerja Spursov Pochettina, ki ga je kot že rečeno pred slabima dvema tednoma v prestolnici nasledil Mourinho.

"Vam se zdi, kot da sem Manchester United zapustil včeraj. Ni bilo včeraj, bilo je pred skoraj letom dni,"je medije opomnil kontroverzni Portugalec. "Jaz sem Tottenham. Ponavljam: če si želite govoriti o Unitedu kot o nasprotniku, govorimo o njih kot o nasprotniku. O moji zgodovini tukaj ... Pojdite v pisarno zgoraj in še vedno imam nekaj fotografij iz mojega časa pri Man. Unitedu, to pa je to,"je nadaljeval Mourinho.

Tri tekme in tri zmage

"To so reči, ki jim lahko uspejo tudi v tem letu. Lahko osvojijo Ligo Evropa, uvrstili so se v izločilne boje. Lahko osvojijo ligaški pokal, saj so še vedno v igri. Lahko osvojijo pokal FA, v tretjem krogu jih čakajo Wolvesi (Wolverhampton Wanderersi, op. a.). Lahko izpolnijo vse te cilje. Jaz sem jih, tako smo to počeli v mojih časih. To smo naredili mi, a tudi njim lahko to uspe v tej sezoni,"še pravi Portugalec.

Tottenham je pod Mourinhom v vseh tekmovanjih še naprej stoodstoten. Nanizal je dve zmagi v prvenstvu (gostovanje pri West Ham Unitedu, ko je bilo 3:2, in domača zmaga prav tako s 3:2 proti Bournemouthu) in jima dodal še eno v Ligi prvakov, kjer je na prvi Mourinhovi domači tekmi v novem klubu po velikem preobratu padel grški Olympiakos (4:2).

