Mourinho predlagal rešitev: Sodniki bi morali imeti pravico, da pojasnijo svoje odločitve

Joseja Mourinha so na četrtkovi novinarski konferenci po tekmi Bouremouth – Tottenham novinarji vprašali, zakaj Spursi niso bili deležni enajstmetrovke po enem od prekrškov nad Harryjem Kaneom, istočasno pa je bila Manchester Unitedu podarjena enajstmetrovka po prekršku nad Brunom Fernandesom, po kateri se je za napako opravičila celo angleška sodniška organizacija.

"Vprašajte sodnike, ne mene. Do njih bi morali imeti dostop, tako kot ga imate do nas (trenerjev, op. a.) ali igralcev. Vem, da tega pravila ne dovoljujejo, a če bi se jih spremenilo, bi bilo obem stranem lažje – tako vam (novinarjem, op. a.) kot njim (sodnikom, op. a.)," je odgovoril izkušeni Portugalec.

'The Special One', kot na Otoku poznajo Mourinha, je dodal, da so sodniki sestavni del igre in se jih zato ne bi smelo tako izključevati, ko gre za medijski čas: "So zelo pomemben del nogometa. Igro sestavljajo igralci, trenerji in sodniki. Če bi jim bilo dovoljeno govoriti z mediji, bi bile njihove odločitve bistveno bolj jasne. Morali bi jim dati priložnost, da v mikrofon povedo: 'Da, naredil sem napako. Obžalujem jo.' Ali pa obratno: 'Odsodil sem perfektno tekmo.' Na ta način bi njihovo delo postalo bolj običajno, bolj življenjsko."

Zadetkov ne proslavljam več

Mourinho se je obregnil tudi ob sodniški video sistem VAR, ki po njegovem mnenju uničuje enega najbolj prvinskih občutkov v nogometu, pohvalil pa je tehnologijo golove črte. "Zadetkov ne proslavljam več, ker nikoli ne vem, ali bodo obveljali ali ne. Četudi imam občutek, da je gol popolnoma "čist", sem lahko spregledal nekaj, kar se je zgodilo šest ali sedem sekund prej," je dejal Portugalec, ki je zaključil: "Tehnologija golove črte je fantastična, je korak naprej. Proti Watfordu nam je razveljavila gol za nekaj milimetrov, a tako je. Nisem se pritoževal, ker je to edini način, da bo nogomet karseda pošten za vse."

Jose Mourinho je na začetku trenerske poti blestel (tudi) pri proslavljanju zadetkov: