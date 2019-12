Mourinho o porazu na Old Traffordu: United lažje igra z boljšimi

V sredo, 11. decembra (ob 20.30), si boste lahko na Kanalu A in VOYO ogledali gostovanje Tottenhama pri Bayernu v Münchnu, ko je na sporedu zadnji krog skupinskega dela Lige prvakov. Dan prej bomo prenašali dvoboj Interja in Barcelone iz Milana. Vabljeni v našo družbo tudi na spletni strani 24ur.com.

'Nismo bili prisotni' "Mislim, da so si zaslužili zmago zaradi njihovega prvega polčasa. Mi niti slučajno nismo dobro začeli," se je vodilnega gola Rashforda že po sedmih minutah igre dotaknil Mourinho. "Mislim, da so bili prvih trideset minut boljša ekipa, mislim pa, da si zaradi teh dobrih 30 minut, ko mi nismo bili prisotni, in tudi zaradi načina, na katerega smo prejeli drugi gol ... Da so si zaradi vsega tega zaslužili zmago," je nadaljeval Portugalec.

Nadaljevanje tekme je bilo za Tottenham veliko boljše. Kljub temu, da pravih priložnosti niso imeli, so Londončani v 39. minuti izenačili prek Dele Allija , a se po začetku drugega polčasa hitro spet znašli v zaostanku. Marcus Rashford je zadel še drugič na tekmi, tokrat z najstrožje kazni, ki si jo je sam tudi priboril, izid 2:1 pa je obstal do konca obračuna, ko so finalisti minule sezone Lige prvakov spet pritisnili, a niso našli poti do mreže razpoloženega Davida de Gee .

Izpostavil je tudi dejstvo, da varovanci Oleja Gunnarja Solskjaerjanajboljše rezultate še naprej dosegajo proti (na papirju) najmočnejšim tekmecem. Solskjaer, nekdanji napadalec kluba, ki je decembra na klopi Uniteda nasledil Mourinha, je bil pod precejšnjim pritiskom zaradi spodrsljajev proti Aston Villi (2:2) in Sheffield Unitedu (3:3), zelenico pa je v sredo zapuščal ob glasnem aplavzu in skandiranju "Ole, Ole, Ole, Ole".

"Unitedovi rezultati proti boljšim ekipam v tej sezoni so bili dobri. Chelsea, Liverpool, Leicester. Zaradi načina, na katerega igrajo, jim je lažje. Ni jih strah igrati z obrambnim pristopom. Lažje jim je proti boljšim ekipam, proti ekipam, ki si bolj želijo žoge,"je še povedal Mourinho in izpostavil tudi Rashforda, junaka tekme z dvema goloma.

"Ko igra na levi je zares nevaren in to sem vedel, igralcem pa sem glede tega dal najboljše informacije. Njegov prvi gol je tipičen Rashfordov gol, ko prodre navznoter. Naši fantje so to zelo jasno vedeli," je še povedal.

Solskjaer: Tam zunaj ni nič nevarnega

Tudi Solskjaer se je kar težko zadržal pred pohvalami na račun 22-letnega angleškega reprezentanta, čeprav je s podobno izbranimi besedami govoril tudi o njegovemu vrstniku, robustnemu vezistu Scottu McTominayu, ki se je vrnil v postavo in odigral izvrstno partijo.

"Rashford? Tako dober pod mojim vodstvom še ni bil. Bil je zrel in močen proti dobrim premierligaškim igralcem. Fant ima 22 let in igral je tako, kot da bi bil na svojem vrtu ali na igrišču s prijatelji. Želimo, da se zabavajo, tam zunaj ni nič nevarnega, samo 75.000 ljudi, ki si želijo videti najboljše,"je bil slikovit Solskjaer.

"Igral je na bolj ali manj vseh tekmah v tej sezoni. Fant je vedno bolj in bolj pripravljen, bolj in bolj izkušen. Kakšna predstava! Dva gola, sam si jih je ustvaril in moral bi doseči še dva več, a je vratar izvrstno posredoval," je o igralcu, ki je na zadnjih 13 tekmah za United in angleško reprezentanco zdaj zabil že kar 12 golov, še povedal Norvežan.

'McTominay sprosti tudi Freda'

O McTominayu je nato dejal, da si brez njega ne zna predstavljati začetne enajsterice, potem ko je 22-letni škotski reprezentant izpustil zadnje tri obračune zaradi poškodbe. Pred tekmo je treniral le enkrat, in sicer 24 ur pred začetnim sodnikovim žvižgom na Old Traffordu.

"Skoraj bi lahko rekli, da brez njega ne morem sestaviti začetne enajsterice,"je dodal Solskjaer. "Daje nam telesno čvrstost, vodstvene sposobnosti na sredini igrišča, sprosti tudi Freda. Včeraj (v torek, op. a.) je treniral in šlo je le za lahek trening z rezervnim moštvom, a je čvrst fant. Ni bilo nikakršne možnosti, da bi rekel: 'Ne, hvala!' V primeru seveda, da bi se počutil dobro. To je najverjetneje prvič, da sem res, res pritisnil na igralce, ki niso bili povsem nared, a on je v vsakem primeru vedno tako izvrstno pripravljen."

Dela in razmišlja na dolgi rok

Z zmago se je United povzpel na šesto mesto v Premier League in prekinil niz treh tekem brez zmage. Solskjaer se je celo podpisal pod najslabši začetek sezone po letu 1988, a so njegovi mladi "vražički" tri točke osvojili v pravem trenutku in, najverjetneje, proti pravemu tekmecu.

"Tri točke so za nas ogromnega pomena,"je pristavil Solskjaer. "V tej sezoni smo prevečkrat remizirali in oddali preveč točk, ko smo bili v položaju za zmago. Sprejeli smo odločitve, ki smo jih morali, ta klub si želimo na novo zgraditi in spet izboljšati. Ko to počnem, ne morem razmišljati na kratki rok. Ko se bo krivulja obrnila navzgor in bomo dobili tri ali štiri tekme v nizu, potem bodo spet dobili ta občutek Manchester Uniteda."

