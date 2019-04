Mourinho res v Bayernu? Jaz bi šel ...

Joseja Mourinha so tudi že v preteklosti povezovali s prestopom v bavarsko prestolnico k Bayernu. Serijske nemške prvake za zdaj še vodi hrvaški strokovnjakNiko Kovač, ki po vse neuspehih in manj prepričljivih predstavah med sezono ni "varen" za naslednje leto. "Čeprav mu uspe osvojiti Bundesligo, to ne bo dovolj, da ostane na klopi Bayerna," trdi nemški Bild. Portugalski Record je še bolje obveščen in je 47-letnega Hrvata že prečrtal za prihajajočo sezono, na vročo bavarsko klop pa ustoličil rojaka Joseja Mourinha. "Nikoli nisem treniral v Nemčiji. Zelo bi me zanimal posel v Bundesligi. Torej, zakaj ne?" Portugalec je prvenstva osvajal v treh različnih državah, vse so bile iz "lige najboljših pet v Evropi". "Hrepenim po osvojitvi Lige prvakov še s tretjim klubom. Osvojiti nacionalno prvenstvo še s četrtim klubom v karieri. Ja, to bi bil tudi zame velik izziv," je lizbonskemu Recordu priznal Mourinho.