Mourinho Ronaldu po hat-tricku: In ti si najboljši na svetu? Igraš slabo

Emmanuel Adebayor, ki v jeseni kariere brani barve turškega Basaksehirja, je pojasnil, da jeArsene Wenger precej bolj miren kot Jose Mourinho(oba sta trenutno brez službe). "Spominjam se, ko smo nekega dne izgubljali z Arsenalom 1 : 2 in igrali slabo. Wenger je prišel in dejal. Mirno fantje, perfektni smo, 65 odstotkov posesti. Henry mu je odgovoril: 'Koga to briga. Izgubljamo,'" se je spominjal Adebayor, ki je nato ponudil še anekdoto s portugalskim strategom. Nekdanji napadalec madridskega Reala (tja je prestopil leta 2011) je pojasnil zanimivo dogajanje v garderobi. "Z Realom smo zmagovali 3 : 0 ob polčasu. Vstopil je Mourinho, brcnil v hladilnik, vrgel vodo in nas vse ozmerjal," je razkril Adebayor.