Mourinho se je vrnil na klop Interja, toda (zaenkrat) le za eno tekmo

Jose Mourinho je v vlogi posebnega povabljenca obiskal tekmo legend med Tottenhamom in milanskim Interjem, ki je bila ena zadnjih pred uradnim odprtjem novega stadiona premierligaša iz severnega Londona. Trener, ki je z Interjem leta 2010 osvojil trojno krono z državnim in pokalnim naslovom ter zmago v Ligi prvakov, je kljub hitremu slovesu od stadiona Giuseppeja Meazze še vedno z zlatimi črkami vpisan v srca privržencev črno-modrih.

Ti so ga lahko za tekmo s Tottenhamom spet videli na klopi svojega ljubega kluba, ki ga je sicer na obračunu legend vodil legendarni čuvaj mreže Francesco Toldo. Interisti so tekmo pred okoli 40.000 gledalci dobili s 5:4, po spletu pa je hitro zakrožila fotografija z računa klubskega direktorja in dolgoletnega kapetana ekipe Argentinca Javierja Zanettija, ki je z nekdanjima soigralcema Toldom in Juliem CesarjemMourinha dvignil na roke in se pri tem skupaj s Portugalcem, Italijanom in Brazilcem prešerno nasmejal.

"POSEBNE OKREPITVE ZA NAS!" je zapisal Zanetti, ki se je po končani karieri nogometaša preselil v klubske pisarne, kjer je zdaj podpredsednik Interja.

'Razmišljanje o Mourinhu bi bilo nespoštljivo do Spallettija'

Seveda je prihod Mourinha takoj razširil govorice, da bi Portugalec morda lahko v naslednji sezoni prevzel kar Milančane, a je Zanetti hitro pokopal tovrstna namigovanja.

"Razmišljati o Mourinhu bi bilo nespoštljivo do (trenutnega trenerja Luciana, op. a.) Spallettija," je dejal nekoč odlični bočni branilec. Tekma je sicer na zelenici združila številne nogometne velikane, manjkal ni niti kontroverzni Anglež Paul Gascoigne, ki je v Angliji igral za Tottenham, v Italiji pa za rimski Lazio. Za Spurse sta igrala tudi dolgoletni nemški in irski reprezentant, Jürgen Klinsmannter Robbie Keane, nekoč člana obeh ekip, pa Francoz David Ginola in Nizozemec Rafael van der Vaart, medtem ko so črno-modri dres nosili Cesar, nekdanji kapetan francoske izbrane vrste Laurent Blanc, sloviti argentinski vezist Juan Sebastian Veronin še nekateri stari znanci evropskih nogometnih zelenic.

Ekipa Inter Forever je slavila po z goli Davida Suaza(2), Verona, Nicole Ventolein Houssina Kharje, ki je zadel v enem zadnjih napadov rednega dela tekme, medtem ko so za domače zadeli Teemu Tainio, Keane, Allan Nielsenin Dimitar Berbatov.

