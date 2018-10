Mourinho še naprej na klopi vragov? Za to je 34 milijonov evrov razlogov ...

Trener angleškega Manchester Uniteda Jose Mourinho je kljub slabim rezultatom v novi tekmovalni sezoni, rdeči vragi ne blestijo niti v Premier League niti v Ligi prvakov, izpadli pa so tudi že iz ligaškega pokala, še naprej na klopi otoškega velikana. Tamkajšnji mediji trdijo, da bi bil Portugalec že zdavnaj nekdanji, če ne bi imel tako visoke odškodnine.

Jose Mourinho FOTO: AP

Pred dnevi sta po tekmi Lige prvakov proti Valencii, tekma se je končala brez golov, legendi Manchester UnitedaPaul Scholes in Rio Ferdinandrazpredala in se spraševala, kako to, da je Jose Mourinho še naprej poveljnik rdečih vragov, čeprav v tej sezoni niza same slabe rezultate. In je povrhu skregan s polovico ekipe. "Ni mi jasno, da je ostal na klopi tudi po blamaži proti West Ham Unitedu. Ne razumem, zakaj ga ne menjajo. Pričakoval sem, da bo nekdanji vsaj po tekmi z Valencio, ki je bila še ena slaba v nizu, pa je še vedno tu," se je za otoške medije spraševal legendarni Scholes, ki ni skoparil s kritikami na račun Portugalca.

Trener angleškega nogometnega velikana Manchester Uniteda Jose Mourinho je po blamaži rdečih vragov v ligaškem pokalu odvzel kapetanski trak Francozu Paulu Pogbaju. S tem je le še prilil olje na ogenj njunega spora.

"Je človek, ki govori grozne stvari. Povrhu žali igralce, povsem je brez kontrole, in kar je najhuje, na vsakem koraku sramoti klub." Podobno oster je bil tudi njegov nekdanji klubski in reprezentančni kolega Rio Ferdinand. "Pustimo vse ostalo. Ne želim se mešati v politiko kluba, toda kot nekdanji nogometaš Manchester Uniteda in štoper ekipe vendarle moram nekaj reči. Ne vem oziroma vem, kako bi se počutil, če bi v naših časih trener dejal, da ima preslabo zadnjo linijo, da bi od njega gradil igro ekipe. Ne bi želel biti branilec v takšni ekipi, kjer trener nima niti malo spoštovanja do svojih igralcev," je bil neposreden Rio Ferdinand.





Rio Ferdinand FOTO: Reuters

Mourinho verjetno preživlja najtežje obdobje v trenerski karieri. "Podporo in zaupanje je izgubil skoraj na vseh pomembnih frontah." Kljub temu ostaja na klopi vragov. Številni se sprašujejo, kako je to sploh še mogoče. Otoški mediji poznajo razlog. Pravzaprav je kar 34 milijonov razlogov ... "Mourinho ima veljavno pogodbo do leta 2020. Če bo dobil pred tem nogo, mu pripada 34 milijonov evrov odškodnine." Vendar se odškodnina bistveno znižuje, če Portugalec ekipe po koncu sezone ne bi odpeljal v Ligo prvakov. "V tem primeru bi mu klub moral izplačati bistveno nižji znesek. Mourinho bi bil upravičen le še do enajstih milijonov evrov. Kot kaže, je Portugalec na klopi vragov le še iz čiste pragmatičnosti vodilnih mož kluba," so še opazili angleški mediji.