Mourinho se ni mogel zadržati: Barci so znova spregledali rdeči karton

Junak Reala je bil Kylian Mbappe, ki je mrežo zatresel v 41. in 87. minuti, medtem ko je edini zadetek za Barcelono v 61. minuti po podaji Pedrija dosegel Raphinha. Ekipa Joseja Mourinha je tako nanizala že peto zaporedno zmago in se vodilnim Kataloncem približala na le tri točke zaostanka. Portugalski strokovnjak je po tekmi pohvalil organiziranost in psihično stabilnost svojih varovancev.

Kylian Mbappe je bil z dvema zadetkoma junak zmage Reala proti Barceloni. FOTO: AP

"To je bila tekma na vrhunski ravni, srečanje, ki so ga zagotovo spremljali vsi ljubitelji nogometa. Obe moštvi sta igrali na zmago, moji igralci pa so opravili izjemno delo. Bili smo organizirani, zbrani in pogumni, da smo žogo dovolj hitro prenašali iz obrambne v napadalno polovico. In to kljub nasprotniku, ki je vršil močan pritisk. Imeli smo nekaj priložnosti za povišanje vodstva na 2:0, vključno s situacijo dva na ena, v kateri sta bila vključena Jude Bellinhgam in Kylian Mbappe. Barcelona je v drugem polčasu silovito odgovorila in pritisnila proti našim vratom, vendar smo ostali mirni in kompaktni ter nismo izgubili glave niti po izenačenju na 1:1," je po tekmi povedal Mourinho. Vseeno pa Portugalec ni izpustil priložnosti za komentar ene od po njegovih besedah spornih sodniških odločitev. Prepričan je namreč, da bi moral VAR v 60. minuti posredovati ob prekršku Joaa Cancela nad Yanom Diomandejem, saj je prepričan, da bi si slednji zaslužil neposredni rdeči karton. Kljub temu je sojenje kot celoto ocenil za zelo dobro.

Raphinha je uspel izid izenačiti na 1:1, a to na koncu ni bilo dovolj niti za točko Kataloncev. FOTO: AP

Posebej zanimiv je bil njegov pogled na širino igralskega kadra in rotacije, ki jih ima na voljo. Mourinho je namreč poudaril, da ne želi vnaprej določati začetne enajsterice, saj ima v ekipi dovolj kakovostnih igralcev, ki si zaslužijo priložnost, odločitve pa sprejema glede na zahtevnost posamezne tekme. "Camavinga, denimo, je član prve postave, tako kot vsi ostali igralci, ki trdo trenirajo, da bi igrali. Na trenerju pa je, da se odloči. Nekateri trenerji pogledajo proti klopi in nimajo rešitev, jaz pa imam širok kader z igralci, ki lahko kadar koli začnejo tekmo. Proti Barceloni je težko izkoriščati prostor, saj si hitro v prepovedanem položaju, zato je treba taktiko temu prilagoditi," je pojasnil Portugalec.

Nogometaši Reala so odbili vse poskuse Barcelone, da bi prišla vsaj do točke na prvem el clasicu v novi sezoni. FOTO: AP

Dotaknil se je tudi Andrija Lunina, ki je po njegovih besedah odigral mirno in stanovitno tekmo. Mourinho je izpostavil, da je nepravično vratarja izpostavljati le takrat, ko stori napako, medtem ko se njegove dobre predstave pogosto jemljejo kot same po sebi umevne. "Postavili ste mi že dve vprašanji, a nobeno ni bilo o Luninu. Če bi izgubili zaradi njegovih napak, bi bilo prvo vprašanje prav o njem. Rekel sem mu le, naj ne trenira zato, da bo sedel na klopi. Odigral je zelo mirno in zrelo. Imamo najboljšega vratarja na svetu, a danes nihče ni jokal, ker Thibaut Courtois ni igral," je poudaril strateg Reala. Posebej je pohvalil tudi Federica Valverdeja, ki je kljub poškodbi igral več kot 40 minut. "Poškodoval se je, a je želel nadaljevati. Premaknil je lastne meje in na igrišču dal vse od sebe. Takšen odnos do ekipe pove veliko o njem," je poudaril 63-letnik in se ob koncu obregnil ob eno sodniško odločitev. Posebej se je ozrl na situacijo iz 57. minute, ko je Joao Cancelo pohodil Yana Diomandeja. Cancelo ni prejel niti opomina, Mourinho pa meni, da bi si zaslužil veliko več kot to. "Sodnik je opravil odlično delo, a VAR je v tej situaciji zaspal. To je čisti rdeči karton nad Diomandejem." Za konec je poslal še jasno sporočilo o ambicijah svoje ekipe. Zmaga proti Barceloni je pomembna, vendar Mourinho ne želi, da se njegovi varovanci zadovoljijo z enim samim velikim rezultatom. "Če zmagamo proti Barceloni, nato pa izgubimo na El Sardineru, ta zmaga ne bo pomenila ničesar. Real Madrid ne igra zato, da bi zmagal na Camp Nouu, ampak zato, da osvoji prvenstvo," je v svojem slogu zaključil Mourinho.