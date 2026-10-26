Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Mourinho se ni mogel zadržati: Barci so znova spregledali rdeči karton

Madrid, 26. 10. 2026 11.18 pred 15 minutami 4 min branja 1

Avtor:
A.V.
Jose Mourinho in Hansi Flick

Real Madrid je na gostovanju pri Barceloni v 10. krogu La Lige slavil z 2:1 in katalonski ekipi zadal prvi prvenstveni poraz v tej sezoni. Zasedba Joseja Mourinha je tako nanizala že peto zaporedno zmago in se vodilnim Kataloncem približala na vsega tri točke zaostanka. Kontroverzni portugalski strokovnjak si je po veliki zmagi na Camp Nou v svojem slogu dal duška.

Junak Reala je bil Kylian Mbappe, ki je mrežo zatresel v 41. in 87. minuti, medtem ko je edini zadetek za Barcelono v 61. minuti po podaji Pedrija dosegel Raphinha.

Ekipa Joseja Mourinha je tako nanizala že peto zaporedno zmago in se vodilnim Kataloncem približala na le tri točke zaostanka. Portugalski strokovnjak je po tekmi pohvalil organiziranost in psihično stabilnost svojih varovancev.

Kylian Mbappe je bil z dvema zadetkoma junak zmage Reala proti Barceloni.
Kylian Mbappe je bil z dvema zadetkoma junak zmage Reala proti Barceloni.
FOTO: AP

"To je bila tekma na vrhunski ravni, srečanje, ki so ga zagotovo spremljali vsi ljubitelji nogometa. Obe moštvi sta igrali na zmago, moji igralci pa so opravili izjemno delo. Bili smo organizirani, zbrani in pogumni, da smo žogo dovolj hitro prenašali iz obrambne v napadalno polovico. In to kljub nasprotniku, ki je vršil močan pritisk. Imeli smo nekaj priložnosti za povišanje vodstva na 2:0, vključno s situacijo dva na ena, v kateri sta bila vključena Jude Bellinhgam in Kylian Mbappe. Barcelona je v drugem polčasu silovito odgovorila in pritisnila proti našim vratom, vendar smo ostali mirni in kompaktni ter nismo izgubili glave niti po izenačenju na 1:1," je po tekmi povedal Mourinho.

Vseeno pa Portugalec ni izpustil priložnosti za komentar ene od po njegovih besedah spornih sodniških odločitev. Prepričan je namreč, da bi moral VAR v 60. minuti posredovati ob prekršku Joaa Cancela nad Yanom Diomandejem, saj je prepričan, da bi si slednji zaslužil neposredni rdeči karton. Kljub temu je sojenje kot celoto ocenil za zelo dobro.

Raphinha je uspel izid izenačiti na 1:1, a to na koncu ni bilo dovolj niti za točko Kataloncev.
Raphinha je uspel izid izenačiti na 1:1, a to na koncu ni bilo dovolj niti za točko Kataloncev.
FOTO: AP

Posebej zanimiv je bil njegov pogled na širino igralskega kadra in rotacije, ki jih ima na voljo. Mourinho je namreč poudaril, da ne želi vnaprej določati začetne enajsterice, saj ima v ekipi dovolj kakovostnih igralcev, ki si zaslužijo priložnost, odločitve pa sprejema glede na zahtevnost posamezne tekme.

"Camavinga, denimo, je član prve postave, tako kot vsi ostali igralci, ki trdo trenirajo, da bi igrali. Na trenerju pa je, da se odloči. Nekateri trenerji pogledajo proti klopi in nimajo rešitev, jaz pa imam širok kader z igralci, ki lahko kadar koli začnejo tekmo. Proti Barceloni je težko izkoriščati prostor, saj si hitro v prepovedanem položaju, zato je treba taktiko temu prilagoditi," je pojasnil Portugalec.

Nogometaši Reala so odbili vse poskuse Barcelone, da bi prišla vsaj do točke na prvem el clasicu v novi sezoni.
Nogometaši Reala so odbili vse poskuse Barcelone, da bi prišla vsaj do točke na prvem el clasicu v novi sezoni.
FOTO: AP

Dotaknil se je tudi Andrija Lunina, ki je po njegovih besedah odigral mirno in stanovitno tekmo. Mourinho je izpostavil, da je nepravično vratarja izpostavljati le takrat, ko stori napako, medtem ko se njegove dobre predstave pogosto jemljejo kot same po sebi umevne.

"Postavili ste mi že dve vprašanji, a nobeno ni bilo o Luninu. Če bi izgubili zaradi njegovih napak, bi bilo prvo vprašanje prav o njem. Rekel sem mu le, naj ne trenira zato, da bo sedel na klopi. Odigral je zelo mirno in zrelo. Imamo najboljšega vratarja na svetu, a danes nihče ni jokal, ker Thibaut Courtois ni igral," je poudaril strateg Reala.

Posebej je pohvalil tudi Federica Valverdeja, ki je kljub poškodbi igral več kot 40 minut. "Poškodoval se je, a je želel nadaljevati. Premaknil je lastne meje in na igrišču dal vse od sebe. Takšen odnos do ekipe pove veliko o njem," je poudaril 63-letnik in se ob koncu obregnil ob eno sodniško odločitev. Posebej se je ozrl na situacijo iz 57. minute, ko je Joao Cancelo pohodil Yana Diomandeja. Cancelo ni prejel niti opomina, Mourinho pa meni, da bi si zaslužil veliko več kot to.

"Sodnik je opravil odlično delo, a VAR je v tej situaciji zaspal. To je čisti rdeči karton nad Diomandejem." Za konec je poslal še jasno sporočilo o ambicijah svoje ekipe. Zmaga proti Barceloni je pomembna, vendar Mourinho ne želi, da se njegovi varovanci zadovoljijo z enim samim velikim rezultatom. "Če zmagamo proti Barceloni, nato pa izgubimo na El Sardineru, ta zmaga ne bo pomenila ničesar. Real Madrid ne igra zato, da bi zmagal na Camp Nouu, ampak zato, da osvoji prvenstvo," je v svojem slogu zaključil Mourinho.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
nogomet la liga el clasico real madrid jose mourinho barcelona

Mourinho ukanil Flicka: Real Barci zadal izredno boleč poraz

24ur.com Mourinho po epskem zasuku Reala: To je bil načrtovan in čustven 'upor'
24ur.com Dominanca Reala: Madridčani zanesljivo do zmage nad Malago
24ur.com Real se je mučil proti zadnjemu Elcheju: 'Takšne tekme bomo v prihodnje zlahka dobili'
24ur.com Stari dobri Mourinho je nazaj: mahal z listi in udaril po sodnikih
24ur.com Na Camp Nouu ob zmagi Barcelone odmevalo: Xabi, ostani!
24ur.com Roma ali Sevilla, Mourinho sprejel drastične ukrepe
24ur.com Mourinho se ni držal nazaj: epsko veselje na Luzu po novem Realovem razočaranju
Priporoča
  • Hyundai Emblem Over Modern Courtyard
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 31 PM 1 i20
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 32 PM 2 i30
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 42 PM 9 bayon
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 40 PM 7 kona
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 39 PM 6 kona hybrid
  • 78d4c4a6 3e95 41be 9b29 4cfcd3eb1ef4
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 34 PM 4 Tucson
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 36 PM 5 Tukson hybrid
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Virtom
26. 10. 2026 11.42
To sem tudi sam opazil. Ampak ok, saj smo že navajeni, da se to varci spregleda.
Odgovori
-2
0 2
bibaleze
Portal
14-letna hčerka Beyoncé in Jay-Z-ja ukradla pozornost na očetovem koncertu
V šoli je bila tarča posmeha, danes je ena najbolj zaželenih manekenk
V šoli je bila tarča posmeha, danes je ena najbolj zaželenih manekenk
Narcistični oče? Pet opozorilnih znakov, ki jih v odnosu ni dobro prezreti
Narcistični oče? Pet opozorilnih znakov, ki jih v odnosu ni dobro prezreti
Kate Middleton iskreno priznala, kako se počuti, odkar je sin odšel od doma
Kate Middleton iskreno priznala, kako se počuti, odkar je sin odšel od doma
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka pokazala novo frizuro in navdušila z blond barvo las
Dnevni horoskop: Ovne čaka nov začetek, dvojčki bodo razjasnili nesporazum
Dnevni horoskop: Ovne čaka nov začetek, dvojčki bodo razjasnili nesporazum
Ko menstruacija prvič izostane: občutek, na katerega številne ženske niso pripravljene
Ko menstruacija prvič izostane: občutek, na katerega številne ženske niso pripravljene
Hlače, ki so postale najbolj nepričakovan hit jesen
Hlače, ki so postale najbolj nepričakovan hit jesen
vizita
Portal
Preboj v onkologiji: uspeh cepiva mRNA pri zdravljenju raka
Kako zavestno dihanje povzroča spremenjena stanja zavesti
Kako zavestno dihanje povzroča spremenjena stanja zavesti
Agresivni izbruhi pri bolnikih z demenco niso posledica zlobe, temveč simptom stiske
Agresivni izbruhi pri bolnikih z demenco niso posledica zlobe, temveč simptom stiske
Zdravniki pravijo, da je izbira pravega časa za spanje pomembnejša, kot si mislite
Zdravniki pravijo, da je izbira pravega časa za spanje pomembnejša, kot si mislite
cekin
Portal
Ko imamo več izbire, naši možgani sprejemajo slabše odločitve
Zakaj nekateri Slovenci za isto delo v Zürichu zaslužijo več kot 90.000 evrov na leto?
Zakaj nekateri Slovenci za isto delo v Zürichu zaslužijo več kot 90.000 evrov na leto?
Namesto doma za starejše: v Sloveniji si starejši delijo hišo, vrt in stroške
Namesto doma za starejše: v Sloveniji si starejši delijo hišo, vrt in stroške
Zaposleni prejeli nepričakovan bonus: direktor jim je razdelil 4 milijone evrov
Zaposleni prejeli nepričakovan bonus: direktor jim je razdelil 4 milijone evrov
moskisvet
Portal
Držala sta se za roke, govorice so se razplamtele: je Sofia Vergara našla novega partnerja?
Je brnenje polnilnika normalno ali znak okvare?
Je brnenje polnilnika normalno ali znak okvare?
To si o Luki Dončiću mislijo Američani: njihovi odzivi povedo več kot statistika
To si o Luki Dončiću mislijo Američani: njihovi odzivi povedo več kot statistika
Kaj če za življenje, ki je najs, ne potrebujete vsega?
Kaj če za življenje, ki je najs, ne potrebujete vsega?
dominvrt
Portal
Vrtnice pred zimo potrebujejo to opravilo: spomladi vam bodo hvaležne
Vse več družin spreminja navade za 1. november. Bi storili enako?
Vse več družin spreminja navade za 1. november. Bi storili enako?
Čisto neupravičeno črne mačke najdlje čakajo na posvojitev
Čisto neupravičeno črne mačke najdlje čakajo na posvojitev
Bo vaš pes kmalu živel 20 let? Znanstveniki razvijajo prva zdravila proti staranju psov
Bo vaš pes kmalu živel 20 let? Znanstveniki razvijajo prva zdravila proti staranju psov
okusno
Portal
Vaše testenine nikoli več ne bodo enake, ko boste odkrili ta trik za kremasto omako
Hitro kosilo med tednom: 5 jesenskih jedi, ki so na mizi v pol ure
Hitro kosilo med tednom: 5 jesenskih jedi, ki so na mizi v pol ure
Sladko razvajanje med krompirjevimi počitnicami: 5 sladic, ki bodo navdušile otroke
Sladko razvajanje med krompirjevimi počitnicami: 5 sladic, ki bodo navdušile otroke
Meso v ponvi spusti veliko tekočine? Verjetno delate to pogosto napako
Meso v ponvi spusti veliko tekočine? Verjetno delate to pogosto napako
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
24UR FOKUS
24UR FOKUS
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Krik
Krik
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022