Mourinho se spogleduje z Ligue 1: Vidim se na trenerskem stolčku v Franciji

Mourinha so namreč ujeli na nedeljski tekmi francoskega prvenstva med Lilleom in Montpellierom, kot pa je ’The Special One’ zaupal časniku Record, bi prav rad sedel na trenerski stolček v Ligue 1."Čez nekaj časa se vidim na trenerskem stolčku v Franciji," je dejal Portugalec in nadaljeval: "Doslej sem služboval v štirih različnih državah. Rad imam druge kulture. Rad se učim in delo v različnih ligah bi mi bilo pisano na kožo."

"Trenutno sem povsem miren. Čim več časa skušam preživeti z družino in prijatelji. Kaj kmalu pa mi bo pot prekrižala nova nogometna priložnost," je zaključil Mourinho.