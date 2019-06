Mourinho: Sem zmagovalec, Newcastle ni klub zame

Zdi se, da se Joseju Mourinhu, ki je brez službe vse od decembra, ko so mu nogo dali pri Manchester Unitedu, ne mudi preveč nazaj v trenerske vode. Oziroma vsaj tja, kamor ne bo mogel zmagovati. "Če je cilj ekipe, da prvenstvo konča na sedmem, osmem ali devetem mestu, ta klub ni zame. To je moj nivo. Deveto mesto me ne zanima," je bil jasen Mourinho, ki je tako dal vedeti, da ga klub, kot je Newcastle United ne zanima.