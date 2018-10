Mourinho sklical novinarsko ob 8. uri zjutraj, trajala je le 210 sekund

"Zakaj stvari ne delujejo tako, kot bi si želeli, da bi delovale?" je bilo prvo vprašanje za trenerja Manchester Uniteda Joseja Mourinha . "Zaradi mnogo različnih razlogov," je odgovoril The Special One. "Nam lahko zaupate nekaj od teh razlogov," je nadaljeval novinar. Mourinho je hladno odgovoril: "Ne."

Nato je še enkrat poudaril, da stanje na lestvici oktobra ne odraža stanja na koncu sezone. "Vem, da smo na začetku oktobra in ko pogledate na lestvice po celi Evropi v mnogih ligah, septembrska oz. oktobrska stanja ne odražajo tega, kar se bo zgodilo čez nekaj mesecev oz. na koncu sezone," je povedal Mourinho in dodal: "Smo v položaju, v katerem smo, lahko smo mnogo boljši. A potrebujemo točke, točke, ki smo jih izgubili še posebej na zadnjih dveh ligaških tekmah. Vemo, da če se želimo izboljšati, moramo zmagati naslednje tri točke. A tudi naš nasprotnik zaradi različnih razlogov potrebuje točke. Imajo zelo, zelo, zelo dobrega trenerja. Ekipa je zelo dobro organizirana proti moštvom z zgornjega dela lestvice, njihov trener je zelo pameten pri analizi kvalitete nasprotnika in kako jih zaustaviti."

Za konec je moral odgovoriti še na najtežje vprašanje. "Vaš klub je štiri tekme brez zmage. Samo enkrat po letu 1999 na petih tekmah ni zmagal. Se vam ne zdi, da takšen niz za tako velik klub ni dovolj dober," se je glasilo vprašanje. Tudi tokrat Mourinho ni dramatiziral. "Strinjam se," je pristavil in zaključil novinarsko konferenco.