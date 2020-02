Mourinho spet blestel: smeh v hipu zamenjala nenadzorovana jeza

Mourinho je s pomočnikom ob robu igrišča cinično ploskal glavnemu delivcu pravice Miku Deanu, nato pa se usedel na klop, ko mu je pomočnik prišepnil, da Sterling že ima en rumeni karton. Karizmatični Portugalec je v trenutku povsem izgubil živce in s silovitim galopom pritekel ob četrtega sodnika, ki se ga je kar malce ustrašil in naredil nekaj korakov vstran. Posnetek dogodka je hitro postal hit na družbenih omrežjih.

'Mislil sem, da bom imel VAR rad ...'

"To je bil rdeči karton za Sterlinga," je po morda največji zmagi po tem, ko je nasledil Mauricia Pochettinana londonski klopi, dejal Mourinho. "Po mojem mnenju je Mike Dean prikazal dobro predstavo. Težava je VAR ... Mislil sem, da bom imel VAR rad tako, kot imam rad tehnologijo na črti gola,"je prepričan Mourinho, o čigar besedah poraženi Josep Guardiolani imel pretirano izdelanega mnenja.

"Ne komentiram mnenj drugih trenerjev. Ne želim komentirati tega," je dejal Katalonec, medtem ko je Mourinho za BBC povedal še nekaj več o sicer šele šesti zmagi na 23 obračunih z nekdanjim vezistom Barcelone, s katerim sta najprej kot trener in igralec sodelovala na Camp Nouu, nato pa postala srdita tekmeca v časih Mourinhovega vodenja Real Madrida.

Guardiola: Liverpool je neustavljiv

"Veselijo nas dobljene tri točke na tekmi, za katero smo vedeli, da bo zelo težka. Boljše se počutim kot Pep, kot si lahko predstavljate. Skupaj sva delala tri leta," se je spomnil Mourinho, ki ga je še posebej razveselil debitantski nastop Stevena Bergwijna: novi krilni napadalec, ki je v London prišel iz PSV, je zabil izjemen vodilni zadetek za Spurse, piko na i zmagi pa je nato pritisnil Son Heung-min. Po uri igre so gostje sicer ostali brez izključenega Oleksandra Zinčenka in z igralcem manj prejeli oba gola.

"Izvrsten gol, ki je bil za nas tako pomemben. To je bila češnja na vrhu torte zelo dobre predstave. Ne glede na gol, je bila njegova predstava zelo dobra, zelo solidna, zelo zrela," je Bergwijna pohvalil Mourinho, ki je branilce naslova ohranil pri kar 22 točkah zaostanka za vodilnim Liverpoolom.

"Neustavljivi so in imajo veliko točk ..."je o vodilnih rdečih povedal Guardiola in sklenil: "Zdaj so cilj druga tekmovanja in in uvrstitev v naslednjo sezono Lige prvakov. Razdalja je tako velika in naslednjo sezono bomo morali biti boljši. Ko si ustvarjaš priložnosti, potem verjameš, da si bližje zmagi. A v tej sezoni se nam je to nekajkrat zgodilo (da City ni izkoristil številnih priložnosti, op. a.), to pa moramo sprejeti. Izgubili smo tekmo in to je res vse, kar lahko povem."

