Mourinho spet zbodel Kloppa: Flick bi očitno moral osvojiti še dva ali tri naslove

Mourinho in Klopp (oba na fotografiji) po zadnjem medsebojnem obračunu v Premier League. Liverpoolčani so si po golu Roberta Firmina v enem zadnjih napadov zagotovili zmago z 2:1.

Jose Mourinho se pred nadaljevanjem natrpanega premierligaškega razporeda ni lotil le kritikov, ki jim je navrgel, da je njihovo osredotočanje na statistične podatke podobno "slabo skuhanemu kosu mesa". Obregnil se je tudi ob nedavno podelitev nagrad Mednarodne nogometne zveze (Fifa), na kateri je priznanje za najboljšega trenerja malce presenetljivo pripadlo Nemcu Jürgnu Kloppu. S trenerjem Liverpoola se je Mourinho na zadnji medsebojni tekmi na Anfieldu, rdeči so z golom Roberta Firminav enem zadnjih napadov slavili z 2:1, zapletel v precej napet besedni obračun in ga skupaj z njegovimi sodelavci na klopi v svojih komentarjih po obračunu obtožil neprimernega obnašanja oziroma pritiska na sodnike ob robu igrišča.

Pred naslednjo ligaško preizkušnjo Tottenhama, ki bo v obračunu vrha lestvice gostil Leicester City, je Mourinho omenil tudi Kloppovo zmago na podelitvi The Best, kjer je kljub osvojeni trojni kroni z Bayernom brez laskavega priznanja ostal Hans-Dieter Flick, na "stopničke" pa se je sicer prebil tudi ekscentrični Argentinec Marcelo Bielsa(Leeds United).

'Ubogi Flick!'

"Mislim, da je edina možnost, da Flick zmaga, ta, da Bayern poišče še dva ali tri nova tekmovanja, ki bi jih lahko osvojil," je bil sarkastičen Mourinho. "Če torej morda osvoji sedem naslovov v eni sezoni, bo morda prejel nagrado. Mislim, da je osvojil le Ligo prvakov, Bundesligo, pokal DFB, evropski superpokal, nemški superpokal ... Osvojil je le pet naslovov in največjega od vseh. Mislim si: 'Ubogi Flick!' Edina možnost je, da Bayern poišče še dve ali tri trofeje, in potem bomo videli, če lahko nagrado osvoji."

V isti sapi je Mourinho nadaljeval, da v nogometu več ne išče osebne potrditve, saj naj bi se vse od njegovega nepozabnega prihoda iz Porta k Chelseaju, ko se je leta 2004 označil za "posebnega" (The Special One, op. a.), precej umiril.

"Ne delam na tem, da bi iskal kakršno koli priznanje," pravi Mourinho. "V redu, pred 15 leti, ko sem prišel, sem bil morda preveč aroganten, vsaj glede na to, česa ste bili vajeni, morda sem bil res. A (zdaj, op. a.) nisem. Delam za moj klub, za moje igralce. Poskušam razveseliti ljudi, ki imajo radi moj klub, klub, pri katerem delam. Sem zelo ambiciozen. To se niti malo ni spremenilo. Mislim, da mi lahko z obraza še vedno razberete, da me poraz boli enako, nič se ni spremenilo. A tista situacija, iskanje nekega priznanja, to ni zame, to ni zame. Ni mi mar."

Statistika pogosto 'kot neverjeten kos mesa ali ribe, ki je slabo skuhan'

Odmeven del njegove tokratne novinarske konference je zajemal tudi spopad s kritiki, ki naj bi zgolj z navajanjem statističnih podatkov kritizirali predstave njegovega moštva, ki je odlično začelo z novo sezono in se poleg preboja v izločilne boje Lige Evropa nahaja tik pod vrhom Premier League, kamor je Londončane "sklatil" šele nedavni poraz na Anfieldu. Takrat je Mourinho svojemu kolegu Kloppu famozno dejal, da je "boljša ekipa izgubila", čeprav so imeli domači žogo v svoji posesti kar 76 odstotkov časa.

"Radi imate besedo posest in radi imate statistiko. Vi (mediji, op. a.) na splošno," je bil kot vedno neposreden Mourinho. "To je malce podobno učinkovitosti igralcev in včasih rečete: 'Statistika pravi, da je imel igralec B 92-odstotno učinkovitost podaj.' A statistika ne pove, da je ta igralec podajal le na dva metra ... Ne pove, da je bil igralec srednji branilec, ki je podajal le drugemu srednjemu branilcu ali 'šestici', ki je podajal žogo le 'osmici', tisti fant, ki je bil 65-odstotno učinkovit pri podajah, pa je tisti, ki je podal za gol ... Tisti, ki mu uspejo podaje na ozkem prostoru, tisti, ki mu uspejo 60-metrske podaje, s katerimi spremeni tok igre. Zato je statistika zelo pogosto kot neverjeten kos mesa ali ribe, ki pa je slabo skuhan. Ne pove mi veliko. Meni nekaj pove število golov, ki jih dosežeš, in število priložnosti, ki si jih ustvariš,"je še povedal Portugalec.

"Žogo imaš lahko pri sebi manj časa, a dosežeš več golov kot nasprotnik, ustvariš več priložnosti, ustvariš boljše priložnosti, a število golov s tem ni povezano. To je zame ključna stvar: glede na način naše igre. Včasih je to naša lastna odločitev, včasih je to taktika za tekmo. Kdaj drugič je nasprotnik tisti, ki ustvari takšno situacijo. Denimo proti Crystal Palacu (v prejšnjem krogu remi 1:1, op. a.) si v prvih 20 do 25 minutah drugega polčasa niti slučajno nismo želeli igrati tako. V bistvu smo storili nekaj povsem nasprotnega, to je bila taktika, ki smo jo v tistem obdobju preizkušali. Včasih gre tekma v smer, za katero je odgovoren nasprotnik. To so situacije, v katerih vedno podpiram moje igralce, ko je nasprotnik v nekem trenutku preprosto boljši od tebe in te prisili, da igraš na način, na katerega si ne želiš igrati,"je sklenil Mourinho.