Mourinho stoji za Dierjem: Upam, da ga klub ne bo kaznoval

Ericu Dierju grozi kazen Angleške nogometne zveze, potem ko se je na tribuno po porazu in izpadu z Norwichem podal, ker naj bi nekdo tam žalil njegovega brata. Jose Mourinho je takoj po tekmi dejal, da ne bo podprl morebitnega suspenza kluba, a obenem poudaril, da je branilec Londončanov ravnal neprofesionalno. "Ne poznam odgovora (ali bo suspendiran ali ne), toda vse, kar lahko rečem, je, da če ga bo klub suspendiral, to ne bo zato, ker bi jaz tako hotel," je dejal Mourinho.

Ta tudi sam ve, kako je, ko ti popustijo živci na stadionu. V karieri se mu je to kar nekajkrat pripetilo, morda najbolj neslaven pripetljaj je tisti, ko je kot trener Reala Barceloninemu pomočniku Titu Vilanovi porinil prst v oko. Tudi zaradi razumevanja situacije mu je zdaj trener Tottenhama stopil v bran. "Stojim mu ob strani. Verjamem, da mu bo tudi klub stal ob strani. Verjamem, da z naše strani ne bo prišlo do ukrepov. Nekaj je pogovor, delitev idej, nekaj drugega pa je iti v to smer (suspenza, op. p.), kamor verjamem, da si kot klub ne želimo iti," je opozoril Mourinho.