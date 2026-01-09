Naslovnica
Mourinho varovance po porazu nastanil v trening centru: Upam, da ne bodo spali

Lizbona, 09. 01. 2026 18.25 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
Jose Mourinho

Nogometaši Benfice so v polfinalu portugalskega državnega pokala z 1:3 presenetljivo izgubili proti Bragi. Poraz njegovih varovancev je močno ujezil trenerja Joseja Mourinha, ki je nogometaše portugalskega prvoligaša do nadaljnjega nastanil v klubskih prostorih za trening.

FOTO: Profimedia

Jose Mourinho po porazu proti Bragi v polfinalu portugalskega pokala ni skrival jeze in razočaranja nad predstavo svojih varovancev.

"Prvi polčas je bil grozen, nerazložljiv," je bil kritičen trener Benfice. "V prvem polčasu ne najdem ničesar pozitivnega razen prvih petih minut. Drugi polčas je bil naš, ali bi bil torej neodločen izid pošten? Ne. Vsak, ki igra tako slabo kot smo mi v prvem polčasu, si zasluži poraz."

FOTO: Profimedia

"Veliko lažje bi bilo čestitati Bragi, ampak tega ne morem storiti. Ni zmagala Braga, ampak smo mi izgubili," je še dejal 62-letnik in napovedal, da bodo s svojimi varovanci do nadaljnjega bivali kar v prostorih trening centra v Seixalu, kjer bodo razmišljali o izidu tekme.

"Mislili smo, da bomo igrali v finalu, zato ne bomo šli domov, šli bomo v Seixal. Igralci bodo spali tam, naslednji dan in tudi dan za tem bomo tam trenirali," je sloviti strateg naznanil takoj po tekmi.

"Ko bomo prišli v Seixal, bodo vsi šli v svoje sobe. Upam, da bodo igralci spali tako dobro kot jaz, torej da sploh ne bodo spali. To jim privoščim, da ne spijo in veliko razmišljajo, tako kot bom jaz," Portugalec ni pokazal usmiljenja do svojih varovancev.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Mourinho je Benfico prevzel septembra, potem ko so ga z mesta trenerja odpustili v Fenerbahčeju. Pred porazom proti Bragi je bil s svojimi varovanci enajst tekem neporažen, v portugalskem prvenstvu pa zasedajo tretje mesto na lestvici.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
