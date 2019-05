Mourinho: Takoj sem poklical v Porto, Casillas je v dobrih rokah

Čeprav je bil njun odnos v treh sezonah, ki sta jih skupaj preživela v vrstah madridskega Reala, vse prej kot rožnat, je portugalski nogometni trener Jose Mourinhonemudoma preveril, kakšno je zdravstveno stanje nekdanjega kapetana "kraljevega kluba" Ikerja Casillasa, potem ko so čuvaja mreže portugalskega prvoligaša Porta zaradi bolečin v prsih nemudoma odpeljali v bolnišnico.

Kmalu je postalo jasno, da je legendarni vratar preživel srčni napad, na njegov naslov pa so se zgrnilo na tisoče dobrih želja stanovskih kolegov nogometašev, ostalih športnikov in navijačev, ki so legendarnemu vratarju španske reprezentance zaželeli čim boljše okrevanje. Zaenkrat še ni jasno, če bo lahko 37-letnik nadaljeval z nogometno kariero, saj se ocene zdravnikov v medijih močno razlikujejo.

'Porto ima fantastično zdravniško službo'

"Žal mi je, da se je to zgodilo. Takoj sem poklical Porto in se pozanimal, kaj se je zgodilo," je za Russia Todaypovedal Mourinho. "V dobrih rokah je. Porto ima fantastično zdravniško službo, eno najboljših, s katerimi sem sodeloval. Situacija je povsem pod nadzorom,"dodaja Portugalec, ki je svoj odnos s Casillasom kljub številnim nesoglasjem označil za "pozitiven".

"Vsi vedo, da je prišlo do nekaj prerekanj, ko sem ga vrgel iz prve postave. Ne bi rekel, da je šlo za ege, šlo pa je za težave med kapetanom Real Madrida in trenerjem Real Madrida. Ni mi bilo lahko sprejeti tiste odločitve (namesto Casillasa je na nekaj tekmah v sezoni 2012/13 priložnost dobil Antonio Adan, op. a.), niti je ni bilo lahko sprejeti njemu. A imava pozitiven odnos. Ni takšen, kot si mislijo vsi,"je dodal Mourinho.

O tem priča tudi dejstvo, da je Casillas tik pred težavami s srcem v nekem pogovoru sestavil seznam knjig, ki jih priporoča v branje na Jurjevo, ko ženske tradicionalno prejmejo vrtnico, moški pa dobijo knjigo. Casillas je priporočil Mourinhovo avtobiografijo in tudi spomine upokojenega teniškega igralca Andreja Agassija. Na Špančevem seznamu so se znašli tudi Julia Val, Halil Gibran, Joe Dispenza, Ryder Carroll, Michelle Obamain Jose Saramago.