Mourinho: To, da Italije ne bo na SP, je nedopustno

"Spomnim se, ko sem pred dobrimi desetimi leti prvič zapustil Serie A, kar ni bila moja želja, je bila italijanska liga v zelo težkem položaju. Kakovost moštev in posledično prvenstva je zelo padla, zanimanje za dogajanje na italijanskem nogometnem škornju pa je bilo temu primerno precej manjše od želenega. Danes je stanje boljše, saj smo italijansko državno prvenstvo dvignili na višjo raven, to je danes tekmovanje, v katerega denimo prihajajo nogometaši iz ultra močne angleške Premier lige. Jasno, tudi danes tako kot pred leti obstajajo razlike med zgornjim in spodnjim delom lestvice, toda opažam trend krepitve večine moštev, kar bo pripomoglo k še večjemu zanimanju širše javnosti v Italiji," je v obširnem pogovoru za Esquire dejal 59-letni Portugalec, ki je pohvalil tudi stroko, da dela precej boljše kot v preteklosti.

"Odraščal sem v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je bila Italija prava nogometna velesila. Tudi zdaj je na Apeninskem polotoku veliko število talentov, le pravilno jih je treba usmerjati. Zato še toliko težje razumem, da Italije ne bo na SP," se kar ne more načuditi Jose Mourinho , ki je na klopi 'sinov volkulje' uspešno vstopil v novo klubsko sezono.

"Trenerji v Italiji delajo vse bolje. Igra se napadalen nogomet z ambicioznimi idejami, tudi "moja" Roma raste iz treninga v trening in iz tekme v tekmo, s tem pa privabljamo vse večje število privržencev na tribune našega stadiona. Prepričan sem, da bo italijanski nogomet v naslednjih letih storil še kakšen korak ali dva naprej," optimistično napoveduje Mourinho, ki se je ob koncu znova dotaknil izpada Italije v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v Katarju.

"To, da Italije ne bo na svetovnem prvenstvu, je nedopustno. Če imaš rad nogomet, to zelo težko razumeš oziroma sprejmeš. Italija, ki je bila še lani evropski prvak, bo morala SP spremljati od doma. Nepredstavljivo in obenem velika škoda, kar pa ne zmanjšuje izjemnega uspeha reprezentance Severne Makedonije, ki si je uvrstitev v Katar povsem zaslužila. In ne sprejmem argumenta, da v Italiji primanjkuje nadarjenih nogometašev. Ta teza preprosto ne pije vode," je poudaril strateg Rome.