Mourinho upa, da njegovi varovanci ne bodo preveč čustveni

V evropskih nogometnih tekmovanjih sta na voljo še dve lovoriki. Klubska sezona se bo končala v soboto zvečer s spektaklom med Realom in Liverpoolom v Parizu v finalu Lige prvakov, še pred tem pa se bosta v Konferenčni ligi za laskavo lovoriko udarila nizozemski Feyenoord in italijanska Roma. Nocojšnji prenos od 20.30 na Kanalu A in VOYO.

icon-expand Tammy Abraham in Lorenzo Pellegrini FOTO: AP

Roma in Feyenoord sta se doslej v evropskih tekmovanjih pomerila dvakrat, in sicer v šestnajstini finala Lige Evropa v sezoni 2014/15. Napredovali so Italijani s skupnim izidom 3:2. Tokrat bo o naslovu v novoustanovljenem tekmovanju odločala ena tekma, na kateri bodo v rahli vlogi favoritov Rimljani. Vsaj tako pravijo stavnice po Evropi.

"Težko je napovedovati, kdo je, oziroma bo favorit v Tirani. Vendarle gre za eno tekmo in tu bo odločala predvsem dnevna forma in razpoloženje posameznih igralcev. Morda smo na papirju z boljšo igralsko zasedbo, a to ne pomeni, da smo izraziti favoriti v finalu," pred spopadom v Tirani pravi prvi ofenzivni mož Rimljanov Tammy Abraham, ki, še posebej v drugem delu sezone, gole zabija kot za stavo. "Mislim, da sem v pravem trenutku ujel strelsko formo. Škoda, da se prek italijanskega prvenstva nismo uspeli uvrstitvi v Ligo prvakov, kar je bil naš veliki cilj. Sedaj imamo pred sabo še enega. Roma že nekaj let ni prišla do kakšne evropske lovorike, tako da je pred nami zgodovinska priložnost," dodaja 24-letni Otočan na trenutnem delu v Italiji. Finalni dvoboj na stadionu Kombetare v albanski prestolnici je že zdavnaj razprodan. Obeta se pravi nogometni spektakel. "Ko delaš v Rimu, živiš v mestu ter dihaš Rim in ta klub. Od prvega dne po podpisu pogodbe sem vedel, da gre za ogromen klub, ki pa ni osvojil veliko lovorik. Zato sem zelo čustven, to je za nas Liga prvakov," je pred finalom v svojem slogu dejal Mourinho ter opomnil svoje varovance, da je treba v finalu vključiti glavo ...

"Upam, da ne bodo preveč čustveni. Da jih ne bo poneslo, vendarle gre za finale in so emocije drugačne kot na preostalih tekmah. Ukazal jim bom, da uživajo, a da imajo kontrolo nad sabo," je bil slikovit Portugalec na klopi kluba iz večnega mesta. Najboljši strelec Rome v Konferenčni ligi je prav Tammy Abraham z devetimi goli. Na lestvici ga to uvršča na drugo mesto, en gol več je namreč dosegel Cyriel Dessers v dresu nocojšnjega finalnega tekmeca. "Upam, da bom sezono končal z dvomestnim številom zadetkov. Rad bi pomagal sinovom volkulje do laskave lovorike. Vse bom naredil za to," je za Gazzetto Dello Sport še povedal angleški napadalec, ki ima za sabo verjetno najboljšo sezono v karieri. Klub iz večnega mesta je v finalu katerega od evropskih tekmovanj zadnjič nastopil leta 1991, ko ga je v boju za lovoriko pokala Uefa premagal Inter. Edina evropska lovorika, ki jo je slavni klub iz Rima osvojil v svoji zgodovini, pa je že močno oddaljena. Davnega leta 1961 so Rimljani v finalu pokala velesejemskih mest premagali angleški Birmingham City.

icon-expand Arne Slot FOTO: AP

Feyenoord po dvajsetih letih do nove evropske trofeje?

Feyenoord se je za razliko od Rome v Konferenčni ligi neporažen uvrstil v finale. Zabeležil je osem zmag ob štirih remijih, dosegel pa 28 golov, enega več od tekmeca v finalu. V skupinskem delu je 15-kratni nizozemski prvak zasedel prvo mesto, v izločilnih bojih pa po vrsti ugnal še Partizan, Slavio iz Prage ter Marseille.

"Za uvrstitev v finale potrebuješ nekaj sreče v ključnih trenutkih. Vseeno pa ima ta skupina igralcev ogromno kakovosti. Naši navijači so na nas že zdaj ponosni, a zgodbe še ni konec. Še vedno nismo ničesar osvojili," je bil pred obračunom v Tirani odločen strateg Nizozemcev Arne Slot. Tako kot Mourinho z Romo je tudi Nizozemec Slot pred sezono 2021/22 sedel na klop Feyenoorda in ekipo v državnem prvenstvu popeljal do tretjega mesta. Roma je bila v italijanski ligi šesta. Na eni strani bo Rimljane v napadu z goli potencialno "hranil" prvi strelec Abraham, na drugi pa se bo enako močno trudil z zadetki pomagati ekipi prvi "topnik" Cyriel Dessers.

"Ne pričakujem ravno veliko golov v finalu. Resda se bosta udarila nasprotnika, ki rada igrata ofenzivno, a mislim, da je vložek prevelik in da bo vendarle prišlo do taktiziranja. Kot radi rečemo, pa utegne tehtnico na to ali ono stran prevesiti dnevna forma posameznikov," trdi 27-letni Belgijec, ki bi dal vse za gol v finalu. "Dam vse dosedanje zadetke za enega v finalu v Tirani. Seveda, če nam bo pomagal do naslova. Šalo na stran, ni važno, kdo bo dosegel gol, pomembno je, da bomo na koncu v zrak dvignili pokal," je še povedal Belgijec, ki v Feyenoordu igra kot posojeni nogometaš Genka. Za Feyenoord bo to sicer šesti peti finale v evropskih tekmovanjih. Izgubil je le leta 2002 v superpokalu proti Realu iz Madrida, pred tem pa dobil evropski pokal leta 1970 ter dvakrat še pokal Uefa v letih 1974 (Tottenham) in 2002 (Borussia Dortmund).