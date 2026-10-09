Mourinho v bran Mbappeju: Mar vam City in Ronaldo nista dovolj?

Real Madrid se bo v soboto v osmem krogu španskega prvenstva pomeril z Villarrealom. Na novinarski konferenci pred tekmo pa je Jose Mourinho bolj kot o prihajajočem obračunu govoril o namigovanjih medijev, da si Kylian Mbappe želi zapustiti Madrid.

Portugalski strateg je v svojem slogu obrnil govorice in napadel novinarje. "Če ga bodo navijači izžvižgali, potem bo to za vas velika zmaga, kajne?" besede Mourinha navaja španski športni dnevnik AS.

Mourinho je prepričan, da se mediji v času, ko nogomet tresejo številne afere, preveč posvečajo njegovi zasedbi. "Odmevne stvari, kot sta primer Manchester Cityja ali pa odhod Cristiana Ronalda iz reprezentance, niso dovolj za vaše delo. Real je Real, vedno se mora govoriti o njem, tudi če ni resnično," je v svojem slogu strupene puščice novinarjem vrnil portugalski strateg.