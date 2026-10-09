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Nogomet

Mourinho v bran Mbappeju: Mar vam City in Ronaldo nista dovolj?

Madrid, 09. 10. 2026 16.47 pred 51 minutami 2 min branja 6

Avtor:
J.B.
Jose Mourinho

Med reprezentančnim premorom, ko je bil klubski nogomet potisnjen v ozadje, je na površje priplavala zgodba, ki se vleče že iz lanske sezone. Vse več je namigovanj, da je Kylian Mbappe tudi po prihodu novega trener nezadovoljen, zato naj bi si želel čim prej zapustiti madridski Real. Govorice je moral komentirati tudi Jose Mourinho.

Kylian Mbappe je v tej sezoni za Real na osmih tekmah dosegel prav toliko golov.
Kylian Mbappe je v tej sezoni za Real na osmih tekmah dosegel prav toliko golov.
FOTO: AP

Real Madrid se bo v soboto v osmem krogu španskega prvenstva pomeril z Villarrealom. Na novinarski konferenci pred tekmo pa je Jose Mourinho bolj kot o prihajajočem obračunu govoril o namigovanjih medijev, da si Kylian Mbappe želi zapustiti Madrid.

Portugalski strateg je v svojem slogu obrnil govorice in napadel novinarje. "Če ga bodo navijači izžvižgali, potem bo to za vas velika zmaga, kajne?" besede Mourinha navaja španski športni dnevnik AS.

Mourinho je prepričan, da se mediji v času, ko nogomet tresejo številne afere, preveč posvečajo njegovi zasedbi. "Odmevne stvari, kot sta primer Manchester Cityja ali pa odhod Cristiana Ronalda iz reprezentance, niso dovolj za vaše delo. Real je Real, vedno se mora govoriti o njem, tudi če ni resnično," je v svojem slogu strupene puščice novinarjem vrnil portugalski strateg.

Jose Mourinho je v svojem slogu udaril po novinarjih in jim očital nepotrebno ustvarjanje drame.
Jose Mourinho je v svojem slogu udaril po novinarjih in jim očital nepotrebno ustvarjanje drame.
FOTO: Profimedia

Po njegovih besedah so vse govorice, da je Mbappe nezadovoljen v Madridu, povsem neresnične. "To je smešno. Nogometaši so nogometaši 24 ur na dan. Verjamem, da morajo ostati tudi ljudje. In ljudje delamo napake, a mora sprejeti odgovornost," je še povedal Mourinho.

Španski mediji so poročali, da je Mbappe, ki se je v zadnjih dneh ukvarjal tudi s poškodbo, preslišal navodila kluba glede rehabilitacije. Mourinho trdi, da to ne drži. "Vse je bilo jasno določeno. Poškodovani nogometaši so se vrnili v Valdebebas (trening središče, op. a.) in nadaljevali po prilagojenem programu."

Mbappe se je sicer nedavno vrnil v polni pogon, tako da bo med kandidati za nastop tudi proti rumeni podmornici.

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KOMENTARJI6

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cripstoned
09. 10. 2026 17.52
Legenda hahahaha...cisto v svojem slogu...dejstvo je da taksnim govoricsm nasedajo samo farsici da lahko pljuvajo po klubu ki je svetlobna leta pred ropalono...bolecine do reala so pac vecne hahahahag
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0 0
Amor Fati
09. 10. 2026 17.35
Zgleda da mu ni vazno to, da svet spozna in vidi resnico, ampak samo to, da je plačan 🤣
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-1
0 1
Nejc Lola
09. 10. 2026 17.25
Super bravo mourinho najboljsi trener👍👍👍👍
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-1
1 2
friki24
09. 10. 2026 17.39
nikoli biu in tut nikoli ne bo najbolsi trener..najbolsi trener ni tisti k ma rekorde pri poberanju odskodnin, ker ga usi sterajo.. tako se bo najverjetneje tudi koncala ta 2. ljubeznska pravljica med njim ter perezom
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-1
0 1
cripstoned
09. 10. 2026 17.53
Ko bo nekdo z povprecno ekipo dvignil naslov lige prvakov kot je mourinho z interjem in portom potem se lahko pogovarjamo...komentiraj pepsteina prevaro raje hahahahaha
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0 0
šavrin
09. 10. 2026 17.18
od kar je šel Mbape in PSG ja igra klub kot prerojen.
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-1
0 1
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