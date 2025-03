Mourinho v svojem slogu sodnika označil za arogantnega in se izgovarjal na zaroto

OGLAS

Turškemu Fenerbahčeju, ki je prvo tekmo osmine finala Lige Evropa proti Rangersom izgubil s 3:1, je na povratni tekmi v Glasgowu skoraj uspel popoln preobrat. 28-kratni turški prvaki so redni del dobili z 2:0 in tako izsilili podaljške, kjer zadetkov ni bilo, zato so o potniku v četrtfinale odločale enajstmetrovke, ki so jih s 3:2 dobili Škoti.

Poraz je kot vselej težko prebolel predvsem trener Fenerbahčeja Jose Mourinho, ki je glavnega sodnika Espena Eskasa po tekmi označil za 'arogantnega'. "Glavni sodnik in VAR sta se odločila, da moramo izvajati enajstmetrovke," je po tekmi v svojem slogu povedal portugalski trener, ki ga je moral predvsem v podaljških miriti četrti sodnik, o katerem je Mourinho dodal: "Četrti sodnik je bil prijazen in ni bil aroganten kot glavni sodnik. Je prijazen fant, ki je poskušal opravljati svoje delo in ni sprejemal ključnih odločitev. Poskušal je poskrbeti, da je bila naša klop mirna. Jaz sem bil edini miren, saj so bili še posebej tisti člani naše ekipe, ki so imeli pred sabo prenosne računalnike za ogled posnetkov, težko obvladljivi."

Nekdanji trener Porta, Chelseaja, Interja, Real Madrida, Manchester Uniteda, Tottenhama in Rome je po tekmi v izjavi za TNT Sports namignil tudi na zaroto, ki se proti njemu odvija vse od poraza v finalu Lige Evropa 2023, ko ni hranil besed na račun sojenja angleškega sodnika Anthonyja Taylorja, zaradi česar je nato prejel prepoved vodenja moštev na štirih tekmah v tekmovanjih pod okriljem Uefe. "Upam le, da vse, kar se je moji ekipi zgodilo od prvega dne te sezone, ni posledica finala v Budimpešti. Upam, da je to zgolj naključje. A vse od tistega finala in mojega suspenza so se mojemu moštvu zgodile čudne stvari. Nismo se uvrstili v Ligo prvakov zaradi enajstmetrovke, ki jo je v 120. minuti dobil Lille (v playoffu za uvrstitev v LP op. a.), nismo premagali Manchester Uniteda (1:1 v tretjem krogu ligaškega dela LE op. a.) zaradi nedosojene enajstmetrovke, ki so jo vsi videli, razen sodniki," je pojasnil jezni Mourinho.

62-letni Portugalec Mourinho, ki je tako brez lovorike že od zmage v Konferenčni ligi z Romo maja 2022, je prepričan, da so si njegovi nogometaši zaradi predstave na povratni tekmi zaslužili napredovanje: "Bili smo daleč najboljša ekipa na igrišču. Ne skoraj, ampak daleč najboljša ekipa. Zaslužili smo si zmago tako v 90 minutah in zaslužili smo si zmago v 120 minutah. Po prvi tekmi sem bil iskren in priznal sem, da smo naredili veliko napak in da smo si zaslužili izgubiti. Toda na tej tekmi moram biti iskren in moram reči, da smo bili boljša ekipa."