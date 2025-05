Mourinho v svojem slogu: Začetno enajsterico zbiram z metanjem kovancev

"Vzamem 25 kovancev in jih vržem v zrak in tisti, ki pristanejo na mizi predstavljajo igralce, ki bodo v začetni enajsterici, tisti, ki padejo na tla, pa gredo na klop. Tako to počnem. Med tednom se zabavam, obiskujem nočne klube v Carigradu in potem, ko je treba izbrati ekipo vržem kovance z obrazi igralcev in to je vse. Preprosto," je novinarjem po zmagi nad Bašakšehirjem 'razkril' Jose Mourinho.